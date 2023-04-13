Autos que no circulan el jueves 13 de abril en CDMX y Edomex por el Hoy No Circula

¡Evita las infracciones por el Hoy No Circula! La CDMX y el Edomex mantienen las restricciones este jueves 13 de abril, por lo que te recordamos cuáles son los autos que descansan entre las 5 de la mañana y las 22:00 horas de la noche, ya que en caso de infringir los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), podrías ser acreedor a una multa de hasta 3 mil pesos.

Para este jueves, los carros que no circulan son aquellos que cuenten con el engomado verde y que tengan terminación de placa 1 y 2, siempre y cuando tengan pegado el holograma 1 o 2. De igual forma te recordamos que estas restricciones para circular están vigentes en toda la Ciudad de México y además en 18 municipios del Estado de México.

Recuerda que los autos con placas foráneas también son tomados en cuenta para estas restricciones y no circulan todos los autos que cuenten con terminación en 1 o 2, sin importar el color del engomado, por lo que si visitas la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), deberás verificar que tu auto circule.

¿Qué autos no circulan el jueves 13 de abril?

Autos con engomado verde:

Terminación de placas 1 o 2.

Hologramas 1 o 2.

Todas las placas foráneas con terminación 1 o 2.

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

¿Dónde aplica el Hoy No Circula en el Estado de México?

Por si no lo tienes presente, el Hoy No Circula también aplica en el Estado de México (Edomex), pero únicamente en 18 municipios conurbados a la capital del país, los cuales te exponemos a continuación para que los tengas en mente al momento de circular por territorio mexiquense.



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Calendario completo del Hoy No Circula en CDMX y Edomex:

A continuación te dejamos el calendario semanal completo del Hoy No Circula, ya que cada día son restricciones distintas según el número de placas, color de engomado y, sobre todo, el número de holograma que hayas obtenido en la verificación, pues es el que determina si puedes o no circular, en especial los fines de semana.



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0

El calendario de los autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué autos descansan el sábado 15 de abril?

Recuerda que el programa también aplica en fines de semana, pues existe el Hoy No Circula Sabatino, el cual establece que para este sábado 15 de abril, los autos que no circulan en la CDMX y Edomex son todos los que tengan terminación de placas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9), siempre y cuando tengan holograma número 1. Los autos con holograma 2 no circulan ningún sábado.

De igual forma, las restricciones aplican de 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche. El único día en el que no aplica el Hoy No Circula para ningún coche es el domingo.