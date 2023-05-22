¿Habrá doble Hoy No Circula el lunes 22 de mayo en CDMX y Edomex por la caída de ceniza volcánica?

¿Estás en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) y tienes un auto con holograma 1 o 2? Debes tomar en cuenta que el programa Hoy No Circula se encuentra activo desde el lunes 22 de mayo 2023 para este tipo de autos; por lo que a continuación te decimos que terminación de placas son las que descansan y si a tu carro le corresponde.

El Programa Hoy No Circula se encuentra activo en la Zona Metropolitana del Valle de México, las cuales corresponden a las 16 alcaldías capitalinas, además de 18 municipios conurbados del Estado de México, por lo que el horario de horario de 5:00 a 22:00 horas de lunes a sábado.

¿Qué coches no circulan este lunes 22 de mayo en CDMX y Edomex?

Según indican los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los autos que deberán descansar este lunes 22 de mayo en la CDMX y Edomex, según el calendario del programa Hoy No Circula, son los siguientes:

Vehículos con engomado amarillo.

Que tengan terminación de placas 5 y 6.

Que cuenten con holograma de verificación 1 y 2.

Hoy No Circula: Los autos que descansan los lunes en la CDMX y Edomex.|Twitter @CAPUFE

¿Cómo funciona el Hoy No Circula para autos foráneos?

De igual forma te recordamos cómo funciona el Hoy No Circula para los autos foráneos, ya que el programa es más estricto con los coches que tienen placas fuera de la CDMX y Edomex.

Ninguno puede circular entre las 5 y las 11 de la mañana de lunes a viernes; mientras que para este lunes 22 de mayo, todos los que tengan terminación de placas 5 y 6 tienen prohibida la circulación hasta las 22:00 horas, sin importar el engomado.

¡Que no te agarren! Te recordamos que el programa aplica para toda la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Hoy No Circula lunes 22 de mayo en CDMX y Edomex: ¿De cuánto es la multa por circular en día prohibido?

En seguimiento con el reglamento de tránsito, si decides sacar tu auto en día prohibido serás acreedor a una multa de entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos, por lo que la recomendación es mantenerse apegado a los horarios establecidos por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), ya que en caso contrario podrás ser enviado al corralón, el cual mantiene un costo superior a los 800 pesos.

¿Qué coches SÍ circulan hoy lunes 22 de mayo de 2023?

Los vehículos que SÍ puede circular este 22 de mayo de 2023 en CDMX y el Edomex sin ninguna restricción son todos aquellos que contengan las siguientes especificaciones:



Hologramas 0 y 00.

Automóviles con holograma 1 y con placas que terminen en 0 o número par, es decir, 2,4,6,8.

Taxis: circulan de 5:00 a las 10:00 horas.

Autos de servicios urbanos, (emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental).

Coches de transporte escolar y de personal.

Carros de cortejos fúnebres y servicios funerarios.

Automóviles para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

El calendario de los autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex.|TWITTER @CAPUFE

Calendario completo del Hoy No Circula 2023 en CDMX y Edomex:

El Hoy No Circula es un programa que está activo de lunes a sábado en un horario de 5:00 am hasta las 10:00 pm, por lo que si ya tienes el holograma 1 y 2 en tu auto, a continuación te presentamos el calendario completo para que planees tu semana evites multas:

