¿Crimen pasional? Joven fue detenido por apuñalar a su novio en la Gustavo A. Madero, CDMX

Por el homicidio de su novio en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México (CDMX), Érick Daniel fue detenido en el municipio de Pachuca de Soto, en el estado de Hidalgo.

Agentes de la Policía de Investigación, con colaboración con elementos de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, dieron cumplimiento a una orden de aprehensión otorgada por un juez de control en la capital.

El imputado fue llevado ante el médico legista para certificar su estado de salud y ya fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, donde está a disposición del juzgador que lo requiere.

Erick habría apuñalado a su novio en medio de una discusión

De acuerdo con las investigaciones judiciales, el asesinato fue cometido el pasado 20 de mayo pasado cuando, después de una discusión presuntamente Erick Daniel “N” atacó con un cuchillo a su pareja quien perdió la vida a causa de las heridas.

Tales hechos fueron denunciados ante el representante social de la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio, quien dio inicio a la investigación correspondiente con la intervención de peritos especialistas en distintas materias y solicitó la aprehensión del imputado quien ya se había dado a la fuga para ocultarse en otra entidad.

¿Cómo encontraron al presunto responsable del apuñalamiento en la Gustavo A. Madero?

Luego del asesinato en ese domicilio de la Gustavo A. Madero, las autoridades capitalinas se dieron a la tarea de buscar pistas e indicios del responsable. Una de las líneas de investigación apuntaba a que el responsable era su novio, del cual no se sabía nada.

Al no tener información sobre su paradero y con la recopilación de indicios, la Fiscalía capitalina solicitó a un juez una órden de aprehensión en su contra.

Casi cuatro meses después, el presunto responsable fue localizado en el estado de Hidalgo, por lo que, en colaboración con las autoridades estatales, los detectives se trasladaron hasta el municipio de Pachuca de Soto y cumplimentaron el ordenamiento judicial.