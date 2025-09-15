Colectivo ‘Manos Buscadoras’ halla 14 bolsas con restos humanos en Zapopan

La tranquilidad de la tarde de este domingo 14 de septiembre se rompió con un hallazgo aterrador en el municipio de Zapopan, Jalisco. En un predio ubicado en las inmediaciones del Camino al Alemán, cerca de la comunidad de Plan de la Noria, integrantes del colectivo ‘Manos Buscadoras’ localizaron lo que sería una nueva fosa clandestina: un total de 14 bolsas con restos humanos.

¿Qué se sabe del hallazgo de restos humanos en la comunidad Plan de la Noria?

De acuerdo con los primeros reportes, los integrantes del colectivo realizaban recorridos en la zona cuando detectaron indicios que los llevaron a escarbar en un punto específico del terreno. Fue entonces cuando emergieron las bolsas negras, con fragmentos humanos en su interior.

El hallazgo estremeció a los presentes y de inmediato solicitaron la presencia de las autoridades, quienes en un rápido operativo de movilizaron hasta el sitio.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Zapopan, quienes acordonaron el área para impedir el acceso de curiosos, mientras que efectivos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal se sumaron al resguardo.

Posteriormente, personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco acudió para iniciar las investigaciones correspondientes y proceder con el levantamiento de los restos.

Hasta el momento no se ha confirmado el número exacto de víctimas ni su identidad, aunque testigos mencionan que las partes localizadas corresponderían a al menos dos personas.

La Fiscalía informó que los restos serán trasladados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para continuar con su análisis. La investigación sigue en curso y se espera que en las próximas horas se brinde mayor información oficial sobre este macabro hallazgo.