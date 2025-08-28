Logo InklusionSitio accesible
¡Muy lejos de Dinamarca! Menos mexicanos se atienden en centros y hospitales del IMSS y SSA

El gasto en medicamentos aumento del 2018 al 2024, siendo los fármacos para la presión, antibióticos y diabetes, los más adquiridos por los mexicanos.

Reportan menos mexicanos registrados en el seguro popular; aumenta el gasto en salud
Reportan menos mexicanos registrados en el seguro popular; aumenta el gasto en salud|UNSPLASH
Escrito por: Fernanda Benítez

Con información de: César Méndez

¡Cada vez peor! El sistema de salud en México está muy lejos de parecerse a Dinamarca, pues cada vez son menos los mexicanos afiliados al sistema de salud pública de nuestro país, mientras el gasto en medicinas aumenta.

México Evalúa, centro de pensamiento y análisis, explicó que el sector salud del país, atravesó una cambio durante el sexenio de AMLO.

¿Cuántos mexicanos están afiliados al sistema de salud pública?

Tan solo en 2024, 18 millones de mexicanos contaban con acceso al IMSS Bienestar, instituciones estatales o federales de salud, una cifra muy lejos de las personas inscritas a estos servicios en el 2018.

En ese año, el escenario era completamente distinto, pues se registraban alrededor de 52.4 millones de personas afiliadas al seguro popular de nuestro país, según datos del estudio “Cambios en la atención pública de Salud en México”, de México Evalúa.

Aumentan gastos en salud: ¿Cuánto invierten los mexicanos?

En el estudio realizado por México Evalúa, reveló que en el 2024, las y los mexicanos destinaron más dinero a la salud, desembolsando alrededor de $1,605 pesos cada tres meses.

De acuerdo con el centro de análisis, estos gastos aumentaron un 41.4% en comparación al 2018, año en el que se solía gastar alrededor de $1,135 pesos trimestrales.

Además, entre los años 2018 y 2024, los mexicanos gastaron el doble en medicinas, entre los principales fármacos que más se compraron están para la presión arterial, antibióticos, así como medicinas para la diabetes.

¿Por qué ha disminuido la afiliación al seguro popular en México?

México Evalúa, centro de pensamiento y análisis, explicó que el sistema público de salud de nuestro país, atravesó una transformación durante el sexenio de AMLO, periodo que abarcó el 2018-2024, entre ellos, la implementación del IMSS-Binestar.

Esta reforma reconfiguró los mecanismos de financiamiento, provisión y gobernanza de los servicios de salud en México, lo que impactó en la evaluación sobre el acceso, la calidad y la equidad en la atención.

Actualmente, el sector salud se enfrenta a una dura crisis por la falta de medicamentos y suministros.

SaludMéxicoFinanzas personalesEconomía en México

