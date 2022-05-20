Mexicana viaja a EU para apoyar a Johnny Depp en el juicio

Desde Sinaloa, una mexicana viajó hasta Estados Unidos (EU) para apoyar a Johnny Depp durante el juicio de difamación contra su ex esposa Amber Heard.

La mexicana, de nombre Julia Morales, se volvió viral en las redes sociales, tras compartir la travesía que vivió, todo con tal de apoyar a su estrella favorita, el protagonista de ‘Piratas del Caribe’.

Ni la lluvia, ni el sol fueron impedimento para que la mujer mexicana conociera a su ídolo y le mostrara su apoyo. Pues en algunos algunos videos compartidos por ella en su red social, se puede ver completamente mojada.

La joven relató que tuvo que esperar por horas para ver a Johnny Depp afuera del juzgado donde se lleva a cabo el juicio contra Amber Heard. Pero la espera valió la pena, porque logró ver a la estrella de Hollywood y tomarle algunas fotos que compartió en su cuenta.

En los videos de la mexicana se puede ver al actor llegando al juzgado y cómo la gente que lo espera le aplaude y echa porras, mientras que cuando llega Amber Heard, ocurre lo contrario, y la actriz es recibida en medio de abucheos.

¿Qué ha pasado en el juicio de Amber Heard y Johnny Depp?

Durante el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp, que ya va en su quinta semana, los actores han lanzado todo tipo de acusaciones sobre el maltrato físico que sufrieron durante su matrimonio.

El primero en subir al estrado fue la estrella de ‘Piratas del Caribe’, quien relató las veces que la actriz lo golpeó, siendo la más fuerte cuando narró una pelea en Australia en donde la actriz le cortó parte del dedo con una botella de vodka.

También relató una ocasión que la actriz se hizo del baño en la cama del actor, después de que se separaron.

Por su parte, Amber Heard, relató en el juicio que sufrió violencia doméstica por parte del actor, y que incluso llegó a abusar sexualmente de ella en más de una ocasión.

