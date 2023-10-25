Aerolínea irlandesa de bajo costo criticó a Checo Pérez en redes sociales

Una reconocida aerolínea de bajo costo en Europa, criticó a Sergio Checo Pérez luego de su actuación durante el Gran Premio de Estados Unidos que se realizó durante el pasado domingo 22 de octubre 2023 en la ciudad de Austin.

Cabe señalar que la carrera del GP de Estados Unidos fue complicada para todos los pilotos debido a las elevadas temperaturas además de los trazos del propio circuito. Después de las 56 vueltas al “Circuito de las Américas de Austin”, Max Verstappen, coequipero de Checo Pérez y actual campeón del mundo, se llevó el triunfo.

Acostumbrado a ser el puntero y a correr prácticamente solo, el piloto neerlandés mantuvo una férrea pelea con Lewis Hamilton, piloto de la escudería de Mercedes, quien finalizó segundo lugar, ambos terminaron seguidos por Lando Norris, piloto de la escudería McLaren, quien quedó tercero en el podio.

Checo Pérez, quien comenzó en noveno, terminó quinto en el Gran Premio de Estados Unidos, es decir por detrás de Lewis Hamilton, esta situación provocó la crítica de arte de una aerolínea irlandesa de bajo costo, que al final quedó mal debido a una resolución de la Federación Internacional de Automovil, FIA.

In at number 10 📈



Sergio Perez is now into the top 10 for the most #F1 race starts in history 👏#USGP pic.twitter.com/ZIkigS3QpS — Formula 1 (@F1) October 23, 2023

Aerolínea irlandesa "se burla" de Checo Pérez

Con el resultado de quinto lugar de Checo Pérez, hizo que Lewis Hamilton, quien originalmente había quedado en segundo lugar, se acortó la ventaja que el piloto tapatío le lleva al piloto británico respecto a los puntos en el Campeonato Mundial de Pilotos.

Esta situación fue “aprovechada” por la aerolínea irlandesa de bajo costo Ryanair, que retomó una de sus antiguas publicaciones en la red social “X”, antes Twitter, para citarse con un mensaje en el que se puede leer la frase: “no se ve bien, ¿verdad?”.

Cabe recordar que en su publicación original, del pasado 8 de julio de este 2023, la aerolínea señaló que la única manera de tener a Checo Pérez en primera fila, era en uno de sus aviones. El mensaje hace alusión y crítica acerca de los puntos entre "Pérez y Hamilton", donde la ventaja del piloto tapatío ya era mínima.

Sin embargo, su polémica publicación quedó rebasada luego que Lewis Hamilton y Charles Leclerc fueron descalificados del Gran Premio de Estados Unidos, por lo que Checo Pérez avanzó al cuarto sitio.

Al final, Sergio Checo Pérez continúa en el segundo lugar en el Mundial de Pilotos de la Fórmula 1. Hasta este momento, 24 de octubre 2023, el piloto tapatío cuenta con 240 puntos, mientras que Lewis Hamilton, quien se encuentra en el tercer puesto del Mundial de Pilotos de la F1, cuenta con 201 puntos, es decir que Checo aventaja a Hamilton por 39 puntos.

