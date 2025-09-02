VIDEO: Tigre ataca a veterinaria en un parque de Mazamitla, Jalisco

Un tigre ataca por la espalda a su veterinaria en el parque Camino Real del Tigre, ubicado en Mazamitla, Jalisco. De acuerdo con la afectada, identificada como Alejandra Mora, se encuentra bien y todo se trató de un juego brusco.

Los hechos ocurrieron el día de ayer 1 de septiembre y el video rápidamente se viralizó en redes sociales, donde se observa cómo un hombre intenta auxiliar a la veterinaria para que el felino la soltara. El momento causó alarma entre los visitantes presentes, pero todo quedó en un susto.

Veterinaria sobrevive a ataque de tigre y explica lo sucedido

La propia veterinaria publicó un video en la página oficial del parque explicando que se encuentra bien, al igual que el tigre. Señaló que el impermeable que llevaba puesto llamó la atención de “Rayitas”, quien solo quería jugar, y por eso la sujetó con sus garras.

Alejandra también agradeció la preocupación de los visitantes y aclaró que la intervención del personal capacitado del parque fue clave para evitar que el animal se alterara. Incluso pidió no golpear al tigre, ya que esa acción podría haberlo enfurecido.

Parque Camino Real del Tigre se pronuncia tras el ataque a veterinaria

Desde el parque Camino Real del Tigre se emitió un comunicado tranquilizando a los visitantes y asegurando que tanto el personal como los animales están en óptimas condiciones y bajo protocolos de seguridad.

¿Qué hacer ante un ataque de tigre?

Los ataques de tigres en cautiverio son poco comunes, pero es importante saber cómo reaccionar ante una situación así:



Mantener la calma y evitar movimientos bruscos.

No mirar fijamente a los ojos del animal, pues puede interpretarse como un reto.

No intentar golpearlo, ya que puede incrementar su agresividad.

Buscar refugio o una salida sin correr.

Seguir siempre las indicaciones del personal especializado.

La importancia de la seguridad en recintos de fauna silvestre

Los parques que resguardan especies exóticas como tigres aplican protocolos estrictos de seguridad para proteger tanto a los visitantes como a los animales. Incidentes como este demuestran que a pesar de que aparentemente estén encerrados, siempre es necesario seguir las reglas de zoológicos, parques o safaris para evitar una tragedia.