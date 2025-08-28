Hallan cuerpo de bebé sin vida en camión recolector de basura en Escobedo, NL.

Trágico hallazgo en Nuevo León. Cuerpos de emergencia y policías de Escobedo desplegaron un fuerte operativo tras recibir una alerta de última hora tras la localización del cuerpo de un bebé sin vida en un camión de basura, la mañana de hoy 28 de agosto; esta noticia generó alarma, tristeza e indignación entre los vecinos.

Recolectores de basura localizan cuerpo de bebé sin vida en Escobedo

El descubrimiento ocurrió cuando trabajadores de la empresa Red Ambiental realizaban maniobras de compactación en la colonia San Marcos, segundo sector.

Al revisar el cargamento, se percataron de que entre las bolsas se encontraba el cuerpo sin vida de una recién nacida. De inmediato, los empleados llamaron al número de emergencia ‘911', lo que activó la movilización de los elementos municipales.

Agentes ministeriales arribaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no se ha precisado la edad exacta de la menor ni el tiempo de gestación, aunque fuentes preliminares señalan que se trataría de una bebé recién nacida pues, presuntamente, tenía el cordón umbilical.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: UNA CRISIS SILENCIOSA: ABANDONO DE BEBÉS EN MÉXICO SE DISPARA 70%; CDMX Y EDOMEX SON FOCOS ROJOS

Hallazgo causa indignación y se implementa fuerte búsqueda del responsable

La policía de Escobedo mantiene un operativo en la zona, que incluye revisiones a vehículos que entran y salen de la colonia, así como entrevistas con vecinos y los propios trabajadores recolectores, quienes se mostraron profundamente consternados por el hallazgo.

El caso ha generado indignación y tristeza en redes sociales y entre la comunidad, mientras autoridades ministeriales trabajan para determinar en qué punto del recorrido de la unidad se recolectó la bolsa que contenía al bebé.

Por ahora, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde especialistas determinarán las causas de la muerte y el tiempo que llevaba la menor en el lugar.

El operativo en Escobedo continuará en las próximas horas, mientras la comunidad permanece en estado de alarma ante una noticia que llena de tristeza a Nuevo León.

Piden apoyo de la ciudadanía para dar con responsable

Las autoridades de Escobedo exhortaron a la ciudadanía a colaborar en las investigaciones. Cualquier persona que tenga información sobre el caso puede comunicarse de manera anónima a la línea de emergencia 911, al número de denuncia ciudadana 089 o acudir directamente a la Agencia del Ministerio Público más cercana.

La participación de la comunidad, señalaron, es clave para esclarecer lo ocurrido y garantizar justicia para la menor.