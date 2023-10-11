Últimas noticias de hoy: Transportistas se manifestarán en carreteras del Edomex

Este miércoles 11 de octubre de 2023, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy ocurridas en México y el mundo. Lo más importante inicia en el Estado de México (Edomex), donde transportistas realizan bloqueos esta mañana.

Además, el Huracán “Lidia” se degradó a una baja presión remanente tras tocar tierra el día de ayer. Mientras que en Chiapas, las autoridades investigan el secuestro de 60 personas.

¡Tome precauciones! Transportistas anuncian bloqueos en vialidades en el Edomex

Transportistas anunciaron la realización de bloqueos en varias vialidades del Estado de México (Edomex). Los agremiados de las Asociaciones Sociales Autónomas y Empresas de la República Mexicana exigen acciones contra presuntos delincuentes protegidos por las autoridades. Las manifestaciones serán en los municipios de Ecatepec y Tecámac.

“Lidia” se debilita a baja presión durante la madrugada de hoy 11 de octubre

En las primeras horas de este miércoles 11 de octubre, “Lidia”, que alcanzó la categoría 4 de huracán ayer, se debilitó a una baja presión remanente. El fenómeno meteorológico provocará lluvias muy fuertes en regiones de Colima, Jalisco, Nayarit y Zacatecas.

#Michoacán | Lodos, derrumbes y baches en algunos tramos de la autopista Siglo 21, como consecuencia de las fuertes #lluvias que provocó #Lidia en esa región.



Conduce con precaución. pic.twitter.com/5NDKt2EqTU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 11, 2023

Investigan secuestro de 60 personas en Altamirano, Chiapas

60 habitantes del municipio de Altamirano, Chiapas, fueron secuestrados alrededor de las 18:00 horas de ayer martes 10 de octubre de 2023, por sujetos armados que dispararon contra las camionetas en las que viajaban, después de tener conversaciones con autoridades locales. La Fiscalía General de Justicia de la entidad investiga el caso.



Cofepris cancela 83 clínicas y consultorios por irregularidades

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) clausuró 83 clínicas y consultorios que no cumplían las normas sanitarias. Estos cierres ocurrieron en 10 entidades por motivos como falta de licencia sanitaria, infraestructura inadecuada y la ausencia de certificación académica del personal.

¿Chinches? Se realiza fumigación preventiva en la Catedral Metropolitana

La Catedral Metropolitana de la CDMX informó que realizó una fumigación de forma preventiva para evitar chinches, ante los señalamientos en redes sociales sobre la proliferación de estos insectos en diversos puntos de la capital del país.



Ejecutan a Alejandro Lanuza, regidor de Salvatierra y hermano de exalcaldesa

Alejandro Lanuza Hernández, regidor de Salvatierra, Guanajuato, y hermano de la exalcaldesa Alejandrina Lanuza, fue asesinado esta mañana por hombres armados en la zona Centro del municipio.

