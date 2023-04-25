Últimas noticias de hoy: EU ofrece recompensas de hasta 10 mdd por “Los Chapitos”

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae el recuento de las últimas noticias de hoy martes 25 de abril de 2023 sucedidas en México y el mundo. Lo más relevante comienza este día en Estados Unidos, ya que el gobierno de dicha nación ofrece varias recompensas que lleven a la captura de “Los Chapitos”.

Además, en Veracruz, un juez dictó cuatro meses de prisión preventiva contra Víctor Yael “N”, ya que es considerado presunto responsable del feminicidio de Stefany Nahomi. Mientras que el secretario de Salud aseveró que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no tiene problemas en el corazón, tras su tercer contagio de Covid-19.

Gobierno de Estados Unidos ofrece recompensa por información de “Los Chapitos” por tráfico de fentanilo

El gobierno de Estados Unidos ofrece recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que lleve a la captura de “Los Chapitos”, debido a que son acusados de conspiración para introducir fentanilo a la Unión Americana. La mayor suma es por el hijo de El Chapo Guzmán, Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

La @USEmbassyMEX informa que el gobierno de #EstadosUnidos 🇺🇸 ofrece #recompensa por información que lleve a condena de individuos ligados a "Los #Chapitos".



Denuncias a: ChapitosTips@DEA.gov pic.twitter.com/vQOjzQAE1V — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 25, 2023

Dan 4 meses de prisión preventiva a feminicida de Nahomi en Veracruz

La Fiscalía de Investigaciones Ministeriales del estado de Veracruz imputó a menor de edad Víctor Yael “N” como presunto responsable del feminicidio contra Stefany Nahomi, de 13 años de edad, quien fue apuñalada por dos hombres en el municipio de Tecolutla.

Estado de salud del presidente AMLO es bueno, descartan problemas en el corazón

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, descartó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tenga problemas en el corazón tras tercer contagio de Covid-19. En la conferencia matutina presidencial de hoy 25 de abril de 2023, el funcionario detalló que el mandatario tiene síntomas de inflamación del tracto respiratorio, fiebre y cansancio, y su cuadro de clínico es leve. Agregó que AMLO ha mejorado su condición tras recibir analgésicos y estar en descanso.

Cumbre con presidentes de Latam en Quintana Roo se pospone por salud de AMLO

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la Primera Reunión de Alto Nivel para la Integración Agroalimentaria, prevista para los próximos 6 y 7 de mayo en el Estado de Quintana Roo, será postergada a causa del estado de salud del presidente AMLO.

La @SRE_mx informó que la Primera Reunión de Alto Nivel para la Integración Agroalimentaria, prevista para el 6 y 7 de mayo, en #QuintanaRoo, se posterga tentativamente para junio.



La decisión se da luego de conocerse el diagnóstico positivo de #COVID19 de @lopezobrador_. — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 25, 2023

Diputados aprueban reducir la jornada laboral en México; se turna a la Mesa Directiva

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó reducir la jornada laboral en México, con el objetivo de que ahora todo contrato legal establezca como máximo 40 horas a la semana, además de dos días de descanso obligatorios. De esta forma, el dictamen fue aprobado y pasará a la Mesa Directiva para que sea discutido en la próxima sesión del Pleno de San Lázaro.

Aprueba la Comisión de Puntos Constitucionales de la @Mx_Diputados reducir las horas laborales; pasarán de 48 a 40 horas y se amplían a 2 los días de descanso para los trabajadores en el país.



Es una reforma al apartado A de la #LeyFederalDelTrabajo; pasa al pleno para discusión… pic.twitter.com/6JwBFsLSei — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 25, 2023

Venta de Citibanamex se ha demorado más de lo esperado: Citigroup

Jane Fraser, directora general de Citigroup, admitió que la venta de su unidad Citibanamex que opera en México ha tardado “más de lo esperado”. Agregó que aún existen dos opciones para desincorporarse de la banca minorista en nuestro país: la venta o una oferta pública inicial.