Fuerza Informativa Azteca te ofrece las últimas noticias para este 26 de febrero de 2023 en México y el mundo, entre las que destacan: marcha del INE y atletas heridos en Camerún.

Marcha del INE

Este domingo 26 de febrero se lleva a cabo la marcha del INE en el Zócalo Capitalino. El Metro CDMX informó que la estación Zócalo/Tenochtitlán se encuentra cerrada hasta nuevo aviso. Marko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), se encuentra en la marcha del INE.

Atletas heridos en Camerún

Este sábado, 19 atletas resultaron heridos por una explosión durante la carrera Esperanza del Monte, en la localidad de Buea al oeste de Camerún.

Asalto en la alcaldía Gustavo A. Madero

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a un hombre que utilizó una “llave china” para asaltar a un ciudadano en las calles de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

Colonias en Tláhuac serán afectadas por corte de agua

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México informó que 10 colonias de la alcaldía Tláhuac presentarán cortes en el suministro de agua, esto debido a dos fugas.

Naufragio de migrantes en Italia deja al menos 59 muertos

Una embarcación que transportaba migrantes desde Turquía a Europa se estrelló contra unas rocas cerca de la costa del sur de Italia, dando pie a un naufragio que tuvo como resultado 59 muertos, incluidos 12 niños.

Sube a 64 los fallecidos por deslaves en São Paulo

Ascendió a 64 la cifra de personas fallecidas en la costa del estado de São Paulo, en la región sureste de Brasil, a una semana de que ocurrieron los deslaves y las inundaciones provocados por intensas lluvias, informaron el domingo 26 de febrero las autoridades estatales.

Reunión de Zelensky con ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita

Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, el Príncipe Faisal bin Farhan Al Saud este domingo 26 de febrero.