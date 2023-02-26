Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, el Príncipe Faisal bin Farhan Al Saud este domingo 26 de febrero, en el marco del conflicto con Vladimir Putin, presidente de Rusia.

Esta es la primera visita oficial del jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de Arabia Saudita a Ucrania desde el establecimiento de relaciones diplomáticas.

Durante su visita, el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita llamó a respectar el derecho internacional y acabar con los combates a través de un acuerdo auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas.

Volodimir Zelensky se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita



Arabia Saudita financiará compra de derivados de petróleo para apoyar a Ucrania

El motivo de la reunión entre Volodimir Zelensky y el Ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita fue para firmar un acuerdo por medio del cual Riad entregará ayuda humanitaria y financiará la compra de derivados del petróleo para apoyar a Ucrania.

"Esperamos que esto ayude a mitigar el sufrimiento de los ucranianos durante esta crisis humanitaria”, dijo el ministro Bin Faisal.

De acuerdo con el ministro de Arabia Saudita, el total del acuerdo asciende a 400 millones de dólares. Asimismo, tras la reunión con Volodimir Zelensky se habló sobre el conflicto Rusia-Ucrania y Bin Faisal se mostró a favor del fin de la guerra.

"El Reino de Arabia Saudita desea hacer todo lo posible para reducir la gravedad de las hostilidades. Como saben, toda guerra termina con el diálogo y la mesa de negociaciones. Pero, por supuesto, esto debe hacerse bajo los auspicios de las Naciones Unidas y respetando el derecho internacional", mencionó.

Por su parte, Volodimir Zelensky agradeció al ministro saudita, el primero en visitar a Ucrania desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en abril de 1993.

"Gracias por apoyar la paz en Ucrania, nuestra soberanía e integridad territorial. Esto es muy importante para nosotros y para nuestra sociedad", escribió el mandatario ucraniano a través de Telegram.