VIDEO: Hombre con jeringa intenta inyectar a mujeres en una dulcería de Guadalajara, Jalisco

Un video difundido en redes sociales ha causado alarma en la Zona Metropolitana de Guadalajara, luego de que un hombre fuera visto presuntamente intentando inyectar a mujeres con una sustancia blanca dentro de una dulcería en Jalisco.

Tras darse a conocer la grabación, usuarios en redes sociales piden ayuda para identificar al presunto agresor, y así poder levantar una denuncia ante las autoridades correspondientes.

VIDEO: Sujeto inyecta a mujeres en dulcería La Tapatía en Guadalajara

Hasta el momento se sabe que los hechos ocurrieron el pasado 19 de septiembre, al interior de la dulcería La Tapatía, ubicada en la colonia La Echeverría.

Las imágenes muestran a un sujeto vestido con playera negra y bermuda azul, quien aparenta estar viendo unos dulces. En ese momento, saca del bolsillo una jeringa con una sustancia blanca, y aprovecha que una de las clientas está de espaldas para acercarse.

El hombre intenta inyectar a la mujer mientras ella está distraída escogiendo los productos, pero al moverse, este no logra pincharla. Tras esto, permanece observando a su alrededor, evaluando si alguien lo vio.

Finalmente, al no lograr la agresión, guarda la jeringa y escapa del lugar antes de que llegaran elementos de seguridad.

El video ha circulado ampliamente en plataformas como Facebook y X (antes Twitter), donde usuarios exigen que se ubique al responsable, sin que la policía de Guadalajara o la Fiscalía de Jalisco se hayan pronunciado por estos hechos.

Casos similares en CDMX: Pinchazos en el Metro

Lamentablemente, este tipo de situaciones también se han presentado en la Ciudad de México (CDMX), donde en los primeros meses del año, personas aseguraron haber sentido un pinchazo en el transporte público.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, hasta septiembre de 2025 se tienen registradas 78 denuncias con lesión por punción confirmada. De ellas, 56 ocurrieron en el Metro, 10 en el Metrobús, 9 en la vía pública y 3 en la vía pública.

La situación incluso se extendió a otros estados, pues en mayo de este año se reportó el primer caso en el Metrorrey de Monterrey, Nuevo León.

Recomendaciones de seguridad para evitar ‘pinchazos’

Tras la difusión del video en Guadalajara, se recomienda a la población mantenerse atenta y tomar precauciones en espacios públicos y establecimientos concurridos:



Evitar distraerse con el celular al caminar.

Reportar de inmediato cualquier actitud sospechosa al 911.

No aceptar bebidas, dulces o regalos de desconocidos.

En caso de sentir un piquete o mareo repentino, acudir de inmediato a un hospital y solicitar atención médica.

