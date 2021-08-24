Señalan a Andrea Meza como la tercera en 'discordia' entre los Nodeli.

Este fin de semana causó mucho revuelo la noticia de que Nodal y Belinda se dejaron de seguir mutuamente en Instagram por lo que comenzaron las especulaciones sobre si su relación habría llegado a su fin y cuál fue la causa. Y hubo varias personas que señalaron a Andrea Meza, la actual Miss Universo, como la culpable de la pelea entre ambos cantantes.

Todo comenzó cuando Andrea Meza demostró ser fanática de Nodal cantando una se sus canciones más famosas, lo que podría haber causado una pelea entre el intérprete de “Botella tras botella” con su prometida Belinda.

La mamá de Belinda rompe el silencio sobre la relación de su hija con Christian Nodal. ¿Está de acuerdo?

Andrea compartió en sus redes sociales un video en donde aparece interpretando el tema “Ojalá fuera cierto” causando la sopresa de muchas personas, incluyendo a la cantante Ana Bárbara, quien halagó a la reina del concurso de belleza.

Sin embargo, también hubo algunos seguidores que señalaron que Belinda, seguramente se habría puesto celosa causando una pelea entre ellos, lo que provocó que se dejaran de seguir en Instagram.

Entre los comentarios de los seguidores de la Miss Universo, hubo quien pidió una colaboración con el cantante de regional mexicano, además de que algunos indicaron que seguramente a la empresaria no le cayó bien el video: “La Belinda seguro ya reportó este video”.

Además, hubo quien señaló que Nodal no sólo dejó de seguir a Belinda sino también a Andrea Meza, lo que reforzaría la teoría que tienen muchas personas.

Christian Nodal sigue en lo dicho, quiere convertir en su esposa a Belinda este año.

Cabe resaltar que recientemente ambos cantantes lucieron muy contentos y enamorados festejando el cumpleaños de la cantante de “Luz sin gravedad”, sin embargo, las alarmas se encendieron cuando Nodal eliminó todas sus publicaciones, incluso las que tiene con Belinda.

Además, ambos dejaron de seguirse en la red social, lo que disparó las especulaciones sobre un rompiento entre la pareja.

En el perfil de Nodal la única publicación que existe es la imagen de la caricatura Speedy Gonzales: “El rollo que Speedy Gonzales es uno de mis personajes favoritos. Me identifica mucho por cómo ha sido mi carrera”.

Nodal adelantó qué significa este personaje: “Se supone que es el ratoncito más veloz de todo el mundo, o de México. Siempre que subo esta foto es porque viene algo muy cabrón (...) Siempre que lo pongo es para representar que ya voy de Speedy González, algo machín”, indicó Nodal.

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