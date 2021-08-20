Conoce a Briseida Acosta, atleta que viene de Tokio a Exatlón México.

Unas de las caras nuevas de esta temporada de Exatlón México, es la de Briseida Acosta, forma parte del equipo rojo de Guardianes y quiere llegar a la final, ¿lo logrará? Te la presentamos.

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¿Quién es Briseida Acosta?

Desde aquella primera y épica temporada de Exatlón México, los atletas que formaron parte de la aventura, inspiraron a más niños y jóvenes a hacer deporte, a no darse por vencidos, a luchar pos sus sueños, ¡a ser como ellos! Las nuevas generaciones de atletas que participan en el reality, también se vieron inspirados por aquella primera temporada, ¡y ahora están cumpliendo sus sueños de poder portar la playera roja o azul! Este es el caso de Briseida Acosta, atleta de Guardianes rojos.

Briseida tiene 27 años, es de Sinaloa y practica Taekwondo.

Desde los seis años de edad se dedica al deporte, siendo su papá, Juan José Acosta Ríos, su entrenador personal.

La atleta ha participado en Juegos Olímpicos, Panamericanos ¡y ha traído medallas a México! ¡Qué orgullo! Te presentamos sus logros deportivos hasta el momento:



Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing 2010.

Cuatro medallas en el Campeonato Panamericano de Taekwondo entre los años 2014 y 2021.

Presea dorada en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Dos medallas en el Campeonato Mundial de Taekwondo: Medalla de plata en Puebla 2013 y medalla de bronce en Manchester 2019.

Además, representó a México en su disciplina en las Olimpiadas de Tokio 2020.

Sin duda esta temporada de Exatlón México tiene muy buen nivel, ¿Briseida será una de las finalistas? ¡Apóyala!

Recuerda que la nueva temporada de Exatlón México, Guardianes vs. Conquistadores, ya inició. Lunes a jueves 7:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por Azteca UNO.

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