FOTOS | Chabelo sufre terrible accidente. ¡Esto fue lo que pasó!

Nuestro querido Xavier López Chabelo sufrió un terrible accidente, así lo informó el conductor a través de sus redes sociales oficiales. Ante la preocupación de sus fans, tambièn mencionó que ya había recibido atención médica y se encontraba en recuperación.

El conductor actualizó su estado de salud haciendo uso de una popular canción infantil “Tengo manita, no tengo manita porque la tengo desconchabadita” Sí, léase cantando.

La mayoría de mensajes, fueron de apoyo y recuperación, pero entre los mensajes también se encontraron algunos comentarios irónicos sobre la supuesta “inmortalidad” de Chabelo, tales como “Recupérese pronto, estimado Eternal” y “Cuate, usted no muere, usted es inmortal”.

Este tipo de comentarios y memes se han hecho típicos en nuestro país, esto a pesar de que el actor y conductor tiene 86 años y hay artistas mucho mayores que él.

¿Qué le pasó a Chabelo? Te contamos los detalles en las fotografías, checa la galería completa.