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FOTOS | Cynthia Rodríguez cuenta cómo ha sido la primera semana con su bebé

Hace poco más de una semana, nació León, el primer hijo de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera. ¿Cómo han sido estos días? Te contamos en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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