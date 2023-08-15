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FOTOS | ¡Cynthia Rodríguez se enamoró de Carlos Rivera hasta que lo vio en paños menores!

Nuestra querida Cynthia Rodríguez habló del momento en el que se dio cuenta que Carlos Rivera le gustaba... Te contamos en fotos todos los detalles...

Por: Ana Patricia Pérez

Cynthia selfie.jpg
Carlos Rivera de negro.jpg
Cynthia foto en el espejo.jpg
Carlos Rivera Torre de Pisa.jpg
Cynthia sonriendo.jpg
Carlos Rivera Venecia.jpg
Cynthia posando.jpg
Carlos Rivera saltando.jpg
Cynthia guapa.jpg
Cynthia embarazada.jpg
Carlos Rivera con lentes.jpg
Cynthia de vacaciones.jpg
Carlos Rivera Roma.jpg
Cynthia de rosa.jpg
Carlos Rivera con sombrero.jpg
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