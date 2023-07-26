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FOTOS | Llegaron a la arrasadora y conquistaron Escape Perfecto

En la Jaula de Escape Perfecto se vivió un momento inolvidable: Cris y Joe siguieron su intuición y llegaron hasta la pregunta arrasadora para hacer historia.

Por: Daniel Menes

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