FOTOS: Duelo de enigmas, insignia y llegada de refuerzo en Exatlón.

El equipo de Guardianes regresó con los ánimos decaídos tras haber sido derrotados en la batalla por La Fortaleza del Exatlón. Jahir Ocampo, Alan Mendoza y Heber Gallegos se reunieron en las afueras del Campamento para reflexionar sobre la participación de sus compañeras.

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El equipo de Conquistadores regresó triunfante a La Fortaleza y Osirys López avisó a sus compañeros que había encontrado algo nuevo en el patio de la posición estratégica. Atletas azules disfrutaron de bebidas y botanas bajo la luz de la luna.

Alan Mendoza gana la insignia varonil de Exatlón.

Antonio Rosique recibió a Guardianes y a Conquistadores, nueve atletas se enfrentan en la versión varonil de La Ruta De Los Campeones del Exatlón para conseguir una insignia y poder asistir a la final de la NBA.

El Circuito De Máxima Velocidad del Exatlón nos regaló una asombrosa competencia entre los integrantes del equipo rojo pues lograron derrotar a todos los Conquistadores y la insignia finalmente fue otorgada a Alan Mendoza tras derrotar a Daniel Vargas.

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Osirys López y Marysol Cortés protagonizaron una leve discusión pues Osirys expresó que Marysol festejó eufórica con la victoria de Alan Mendoza a lo que Macky González y Koke Guerrero tuvieron que intervenir para tranquilizar el asunto.

La llegada de Karina Rodríguez, refuerzo de Conquistadores de Exatlón.

Guardianes y Conquistadores se encontraron en el Circuito De Los Mil Mares del Exatlón para disputar el Duelo De Los Enigmas, además Rosique anunció la llegada de una nueva atleta que se suma a las filas del equipo azul; Karina Rodríguez de Puebla cuya disciplina son las artes marciales mixtas.

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Rojos y azules se enfrentaron en competencia a diez puntos para encontrarse con la fortuna y tener la posibilidad de ganar las sandalias de Exatlón, un dispositivo multiplataforma de televisión o la mejor consola de videojuegos.

Finalmente, en una cardiaca competencia entre rojos y azules, Conquistadores resultó victorioso con dos puntos de ventaja, todos los integrantes del equipo azul eligieron la tercera caja excepto Osirys López, eligió la primera con la consola de videojuegos mientras sus compañeros recibirán las sandalias del Exatlón como recompensa. David y Alan nuevamente se enfrentaron en el Derby Prime Time donde David resultó victorioso y se embolsó $1,000 dólares más.

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