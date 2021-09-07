FOTOS: Fama absoluta y duelo por misteriosos premios Exatlón.

El equipo de Guardianes regresó al Campamento del Exatlón con los ánimos decaídos tras haber perdido nuevamente la batalla por La Fortaleza del Exatlón. Jahir Ocampo dio lectura a la carta que estaba en la puerta del Campamento.

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Guardianes se separaron y buscaron alrededor del campamento para encontrar las notas secretas que contenían los números que abrían el candado de la puerta del Campamento del Exatlón.

¿Quiénes ganan el Juego De La Fama de Exatlón?

Antonio Rosique recibió a Conquistadores y a Guardianes para enfrentarse en la segunda fase del Fame Game, el Juego De La Fama del Exatlón. En esta ocasión los atletas de ambos equipos se enfrentan en parejas mixtas para disputar la fama contra Briseida y Nataly.

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Tras una ardua batalla entre los varones de ambos equipos, Antonio González y Koke Guerrero resultaron victoriosos, tuvieron que disputar una batalla a dos puntos contra Nataly Gutiérrez y Briseida Acosta donde finalmente las atletas de Guardianes resultaron victoriosas.

El equipo de Conquistadores se siente muy cómodo en Fortaleza, la convivencia de los atletas azules está en armonía y se toman la libertad de jugar algunas bromas a sus compañeros para sentirse como una familia y amigos.

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¿Quién gana el Duelo De Los Enigmas de Exatlón?

Guardianes y Conquistadores se enfrentaron en el Circuito Del Tobogán del Exatlón para disputar una batalla colosal en un juego clásico, el Duelo De Los Enigmas. Antonio Rosique recibió a ambos equipos y les reveló que tienen la oportunidad de ganar: kit de baño y aseo personal, clase de sushi o experiencia única en lanchas rápidas.

Después de una reñida competencia entre rojos y azules, finalmente el equipo de Guardianes terminó con su mala racha de derrotas y aplastó de manera contundente al equipo de Conquistadores. El equipo rojo eligió la segunda estrella con la clase de sushi con un chef profesional.

