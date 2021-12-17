FOTOS | Algunos artistas que fueron marcados por Vicente Fernández.

La muerte de Vicente Fernández se ha convertido en un motivo de mucho dolor dentro del mundo del espectáculo.

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Muchos famosos tuvieron oportunidad de compartir la pantalla, los escenarios y los créditos con Vicente Fernández. Para otros, su carrera y sus logros se convirtieron en un ejemplo y en su mayor inspiración.

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Algunos de estos artistas que fueron marcados por Vicente Fernández son Eric del Castillo, Pepe Aguilar, Monella Torres, Verónica Castro y Cristian Castro.

Cada uno de ellos tiene anécdotas e historias al lado del “Charro de Huentitán”.

Para Manoella Torres, Vicente Fernández fue uno de sus compañeros de trabajo más divertidos y más caballerosos con los que pudo compartir créditos en la pantalla grande. Ella también pudo decirnos la manera en la que resintió la noticia de su muerte.

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Para Verónica Castro y para Cristian Castro, Vicente Fernández fue más que un amigo. Como una persona muy cercana a su familia, los pudo acompañar en algunos de los momentos más complicados que han vivido y el propio Cristian ha asegurado en repetidas ocasiones que él lo pudo ayudar a sobrellevar estos duros momentos.

Pepe Aguilar también habló con nosotros para decirnos la manera en la que pudo conocer a Vicente Fernández y lo que significó para él y para su carrera.

Eric del Castillo también compartió créditos en algunos proyectos y algunas experiencias que vivieron fuera del trabajo.