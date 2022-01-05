FOTOS | Kalimba envió un gran mensaje para su compañero y amigo Yahir.

Kalimba y Yahir tienen una gran amistad. Es por eso que Kalimba envió un gran mensaje al músico.

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Kalimba y Yahir han podido compartir el escenario y han tenido una gran amistad por mucho tiempo. Es por eso que Kalimba aprovechó su momento frente a las cámaras de Ventaneando para enviar un mensaje de apoyo para su amigo Yahir por la situación que ha enfrentado en consecuencia a las decisiones de su hijo Tristán.

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Recordemos que Yahir ha enfrentado momentos complicados durante los últimos meses después de que si hijo Tristán haya regresado a consumir drogas y haya comunicado su intención de volverse un actor de cine para adultos. Distintos artistas han enviado mensajes de apoyo para Yahir durante estos meses.

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Yahir también ha comentado que ha asistido a terapia por todo lo que ha sucedido con su hijo Tristán.