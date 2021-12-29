Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
FOTOS | Dulce tuvo que enfrentar una gran batalla por su propia salud.
Dulce es una de las artistas más reconocidas en nuestro país, pero eso no ha evitado las batallas que ha enfrentado por su salud.
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Dulce es una de las artistas más reconocidas de nuestro país. Pero ella ha tenido que enfrentar una dura batalla por su salud.
Dulce se convirtió en una de las voces más importantes y reconocidas de nuestro país. Gracias a su poder y a su talento sobre el escenario, en cualquier lugar al que uno fuera podía escuchar algún tema de esta cantante.
NO TE PUEDES PERDER
Teniendo una gran carrera sobre los escenarios, Dulce encontró la manera de poder mantenerse vigente en un mundo tan imponente y tan complicado como lo es el espectáculo y la farándula.
TE PUEDE INTERESAR
A pesar de los éxitos y de los logros, Dulce tuvo que enfrentar complicados momentos relacionados con su salud: pérdida repentina de peso, pérdida gradual del oído y problemas en su visión. Después de hablar con los médicos, Dulce pudo estar más tranquila ya que la situación de su peso fue algo que también pasó su madre y la pérdida de la audición fue consecuencia de sus tantas presentaciones.
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud
Las batallas que ha enfrentado Dulce y su salud