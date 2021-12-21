FOTOS | Las noticias que sacudieron al mundo del espectáculo en 2021.

El año 2021 estuvo llena de noticias y momentos muy importantes dentro del mundo del espectáculo, y aquí te contaremos los tres más importantes de todo el año.

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Fallecimiento de Carmen Salinas

Carmen Salinas fue una de las actrices más reconocidas y queridas dentro del espectáculo en México. Con papeles íconicos y personajes que se volvieron parte de la cultura general actual, su fallecimiento fue un trago amargo para más de uno. Los medios estaban conmocionados también por la manera en la que Carmen siempre había sido con ellos y en el momento de dar la noticia, pocos pudieron contenerse. Los homenajes no han faltado y ella dejó un gran legado en el mundo del espectáculo.

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Encarcelamiento y liberación de YosStop

YosStop es una de las influencers más importantes de México y ha estado presente en redes sociales desde hace muy tiempo. Durante este año, fue encarcelada por un video que ella “reaccionó" en su canal. En él se podía ver el abuso de una joven, la cuál demandó a todos los involucrados e incluso a la influencer. Las autoridades la llevaron presa y estuvo en prisión en algunos meses. En las últimas semanas llegó la noticia de que saldría libre para poder llevar su caso en casa.

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Fallecimiento de Vicente Fernández

“El Charro de Huentitán” fue uno de los personajes más importantes para la música vernácula de México en todo el mundo. Con muchos reconocmientos y logros dentro de la música y el cine, Vicente Fernández es uno de los personajes más importantes en la historia artística de nuestro país. Después de un ir y venir al hospital, llegó la lamentable noticia de su fallecimiento, uniendo a medios, artistas y público en un luto por uno de los músicos más grandes que ha habido.