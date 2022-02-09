FOTOS | Toda la verdad detrás las "pelea" entre María León y Yuri.

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FOTOS | Toda la verdad detrás de la "pelea" entre María León y Yuri.
María León estuvo con nosotros en el foro de Ventaneando y contó toda la verdad detrás de la “pelea” que tuvo con Yuri.
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
María León protagonizó una de las últimas polémicas del espectáculo con Yuri. ¿Qué pasó?
Mira todas las fotografías aquí.
María León es una de las actrices con un reciente reconocimiento por parte del público y los especialistas. Su desempeño en los escenarios le ha ayudado a que muchas personas comiencen a notar su potencial. Dentro de la música también ha tenido un gran paso y su más reciente lanzamiento fue en conjunto con Yuri.
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Para muchos medios y seguidores, María León y Yuri intercambiaron una serie de mensajes en redes sociales y fueron interpretados como una discusión entre las dos artistas.
María León visitó el foro de Ventaneando para decir la verdad acerca de esa “pelea” entre las dos.
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Al lado de Pati Chapoy, María León confesó que todo se trató de una estrategia para promocionar el nuevo sencillo y está en muy buenos términos con Yuri, diciendo que la supuesta pelea fue un malentendido. Además, pudo decirnos la manera en la que conoció a Yuri.
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri
La verdad detrás de la pelea entre María León y Yuri