La Granja VIP: Ver EN VIVO y ONLINE la eliminación HOY domingo 7 de diciembre entre La Bea, Sergio Mayer Mori, Fabiola Campomanes y Teo; dónde ver y horario del programa por internet y en línea
Sigue el MINUTO a MINUTO del EN VIVO de La Granja VIP, y no te pierdes de ningún detalle, ya que hoy conoceremos al OCTAVO eliminado de La Granja VIP. ¿Quiénes estarán más cerca de llegar a la gran final?
Hoy domingo 7 de diciembre disfrutaremos de un programa espectacular. En nuestra gala número 9 podremos conocer a un eliminado más, pero también sabremos qué granjeros se encontrarán cada vez más cerca de la gran final. Han pasado ya varias semanas y las cosas dentro de La Granja VIP se han tornado cada día un poco más intensas, pues entre estrategias y enemistades se han creado varias polémicas.
La Granja VIP EN VIVO
Así puedes votar por tu FAVORITO en La Granja VIP
- Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota
- Localiza a tu granjero o granjera favorita
- Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos
- Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero/a favorita!
¿Quiénes se encuentran eliminados en La Granja VIP?
Este domingo 7 de diciembre se encuentran en la tabla de nominados:
La Bea
Sergio Mayer Mori
César Doroteo
Fabiola Campomanes
Los cuatro granjeros han llegado bastante lejos; sin embargo, uno de ellos tendrá que abandonar el reality el día de hoy. Recuerda que tú, el público toma la última decisión y aquí puedes elegir quién quieres que permanezca en La Granja VIP.