La Granja VIP: Ver EN VIVO y ONLINE la eliminación HOY domingo 7 de diciembre entre La Bea, Sergio Mayer Mori, Fabiola Campomanes y Teo; dónde ver y horario del programa por internet y en línea
Sigue el MINUTO a MINUTO del EN VIVO de la eliminación de La Granja VIP, y no te pierdes de ningún detalle, ya que hoy conoceremos al OCTAVO eliminado de La Granja VIP. ¿Quiénes estarán más cerca de llegar a la gran final?
Hoy domingo 7 de diciembre disfrutaremos de un programa espectacular. En nuestra gala número 9 podremos conocer a un eliminado más, pero también sabremos qué granjeros se encontrarán cada vez más cerca de la gran final. Han pasado ya varias semanas y las cosas dentro de La Granja VIP se han tornado cada día un poco más intensas, pues entre estrategias y enemistades se han creado varias polémicas.
Te puede interesar: ¡Te decimos paso a paso cómo votar por tu celebridad favorita en La Granja VIP!
La Granja VIP EN VIVO
Kim y “El Patrón” critican el podcast de Alfredo Adame en La Granja VIP
En la suite del capataz, Kim y Alberto del Río, la noche del pasado sábado estallaron en contra del "Golden Pod", el podcast de Alfredo Adame en La Granja VIP: ¡no estuvieron presentes en este proyecto y además lo criticaron con duras palabras!
"El Patrón" y Eleazar Gómez tienen un enfrentamiento previo a la eliminación
Alberto del Río "El Patrón" y Eleazar Gómez, han vivido varios enfrentamientos dentro de La Granja VIP; sin embargo, el que surgió el día de ayer ha sido uno de los más fuertes, ya que ambos han prometido hacerse la vida imposible en lo que resta del reality.
¿Quiénes siguen dentro de La Granja VIP?
Esta noche viviremos la novena Gala de La Granja VIP, y con ello conoceremos al OCTAVO ELIMINADO del reality. Actualmente ellos son los granjeros que siguen en la competencia:
La Bea
Alfredo Adame
César Doroteo
Fabiola Campomanes
Sergio Mayer Mori
Kim Shantal
Eleazar Gómez
"El Patrón" Alberto del Río
Ellos fueron los 16 granjeros al inicio de La Granja VIP
Fueron 16 celebridades las que se adentraron al reality de La Granja VIP, con un único objetivo, llegar a la final.
Así puedes votar por tu FAVORITO en La Granja VIP
- Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota
- Localiza a tu granjero o granjera favorita
- Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos
- Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero/a favorita!
¿Quiénes se encuentran eliminados en La Granja VIP?
Este domingo 7 de diciembre se encuentran en la tabla de nominados:
La Bea
Sergio Mayer Mori
César Doroteo
Fabiola Campomanes
Los cuatro granjeros han llegado bastante lejos; sin embargo, uno de ellos tendrá que abandonar el reality el día de hoy. Recuerda que tú, el público toma la última decisión y aquí puedes elegir quién quieres que permanezca en La Granja VIP.