FOTOS | Germán Montero es el ganador de MasterChef Celebrity.

La final de MasterChef Celebrity estaba muy reñida, cualquiera de los cuatro finalistas podía ganar, las entradas y platos fuertes que sirvieron estaban de infarto, ¡el Chef Herrera no daba crédito a lo que estaba pasando!

Patricia Navidad, Stephanie Salas, Paco Chacón y Germán Montero ahora tendrían que jugarse todo con el postre, el cual debían acompañar con un café.

Stephanie decidió preparar unas crepas de piña y coco, Paty un pay de plátano con queso crema, Paco un “adoquinado irapuatense” y Germán cocinó un “tiernito de chocolate”.

Conforme transcurrian los últimos 30 minutos en la cocina, los nervios subían de nivel y aumentaron aún más a la hora de la degustación de los chefs.

Finalmente, los jueces tomaron la difícil desición y Rebecca de Alba dio a conocer que el título del primer MasterChef Celebrity México era para Germán Montero. El cantante de regional mexicano se apoderó de la cocina hasta coronarse como el gran ganador de MasterChef Celebrity.

