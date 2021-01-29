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FOTOS: La competencia se ha vuelto más exigente, los cocineros no pueden cometer errores en este nivel de complejidad.

Los nueve mejores participantes de MasterChef México 2020 están aquí.

Por: Redacción Azteca UNO

Los nueve mejores de la temporada actual deMasterChef México.
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