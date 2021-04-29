FOTOS: Brutal combate por la recompensa de Survivor México.

Sargento Rap habló con su tribu sobre el mantenimiento del refugio, confiesa que se han complicado las cosas con la pérdida de tres elementos. Cyntia González reveló que Dani Cortés está tomando una actitud negativa y egoísta en la tribu Jaguar de Survivor México.

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Enfrentamiento a ciegas por los suministros de Survivor México.

Los sobrevivientes estaban cegados y debían quitar la banda colocada en la espalda del contrincante. La tribu Halcón se volvió acreedora de dos kilogramos de frijoles, aceite y una papa grande para cada integrante de la tribu.

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La tribu Jaguar entró en conflicto al regresar al refugio, Cyntia González reveló que se ha aguantado el hambre pero ya está cansada y fastidiada. Gary Centento, de la tribu Halcón reveló que su estrategia es ganar los juegos por suministros para que su tribu note que es indispensable y no lo nominen a la extinción.

Carlos Guerrero ‘Warrior’, pondrá a prueba la resistencia y fuerza física de los sobrevivientes de Survivor México en un aguerrido enfrentamiento cuerpo a cuerpo por una gran recompensa: un equipo profesional de pesca y un jugoso y basto plato de fruta fresca para la tribu ganadora.

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Cyntia González protagoniza un feroz enfrentamiento con Tania Niebla.

Tania Niebla demostró inconformidad con la estrategia tan ruda de Cyntia González quien argumentó que recibió agresión por parte de Paco Pizaña al inicio del juego por la recompensa de Survivor México.

Los Jaguares vencieron a los Halcones en un arrasador enfrentamiento con un marcador de siete puntos a uno y disfrutarán de la fruta fresca así como del equipo profesional de pesca para buscar alimento en los mares de Survivor México.

ChiCKen, Denisha y Bárbara Falconi revelaron que no están conformes con la actitud y liderazgo paupérrimo de Pablo Martí. ChiCKen propuso que la tribu requiere un cambio, liderazgo y decisiones de una compañera.

