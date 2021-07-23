FOTOS: Equipos y batallas emocionantes en Survivor México.

Tras la llegada de Paco Pizaña, Julio Barraza, Gary Centeno y Fernando Vélez, Cyntia González aprovechó para revelarle a Julio que el resto de los sobrevivientes sospechan que la traicionó, además de que querían utilizar su despensa.

El final de las “Hienas” y el inicio del nuevo “Dream Team” en Survivor México.

La mayoría de las sobrevivientes de Survivor México se reunieron para planear su estrategia para poder llegar a la final con ayuda de Julio Barraza. Adianez Hernández reveló ante cámaras que todavía no nominarán a Tania Niebla.

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Alejandra Toussaint está orgullosa por haber fundado la jauría de hienas y confía totalmente en Paco Pizaña. Paco Pizaña reveló ante cámaras que terminó con la era de las hienas y apoyará a sus cuatro compañeros del “Dream Team”.

Gary Centeno confesó en privado que ya no confía en nadie sin embargo se mantiene firme y leal a ayudar a Alejandra Toussaint. Alejandra continúa trayendo proteína marina al refugio de los sobrevivientes.

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Los sobrevivientes se reunieron en ceremonia y Carlos Guerrero “Warrior” reveló que tenían que jugar para determinar a los capitanes de los equipos para las siguientes pruebas en Survivor México.

Después de un desgastante duelo en la fosa de lodo y en el circuito de obstáculos de Survivor México, Cyntia González y Julio Barraza resultaron victoriosos y fueron nombrados capitanes para la siguiente prueba.

Juego por equipos en Survivor México, Cyntia y Julio aplican estrategia para elegir equipos.

Durante la ceremonia previa al juego, Cyntia González eligió a Alejandra Toussaint y quedó sorprendida por su decisión. Sargento Rap mostró inconformidad al ser el último en ser elegido para formar equipo.

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Los sobrevivientes disputaron una aguerrida batalla donde el equipo de Julio Barraza resultó victorioso tras haber derrotado al equipo de Cyntia González con una diferencia abismal de cuatro puntos.

El equipo de Julio disfrutó de una cena en un restaurante exclusivo en Punta Cana, además de pasar la noche en el hotel exclusivo de la región.

