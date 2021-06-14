FOTOS: Feroces duelos de equilibrio y concentración en Survivor.

La tribu Jaguar regresa a su refugio de la jungla de Survivor México. Kristal Silva reveló ante sus compañeros deseaba ganar la videollamada. Fernando Vélez confesó que tenía en mente llamar a su mejor amigo pero no logró derrotar a Sargento Rap en el juego anterior.

Denisha y Pablo Marti se reunieron para hablar de las videollamadas con sus amigos y familiares. Además Denisha recibió una buena noticia de Pato Borguetti. Carlos Guerrero ‘Warrior’ reunió a los sobrevivientes para disputarse los collares de inmunidad individual.

Después de una aguerrida batalla de equilibrio y balance, Kristal Silva y Julio Barraza se convirtieron en los portadores de los collares de inmunidad individual de Survivor México y se librarán de ser nominados en el concejo tribal.

Quizá te pueda interesar: Ardua prueba de equilibrio y balance por inmunidad en Survivor México.

Cyntia González y Adianez Hernández a duelo de capitanas, bebieron menudencias trituradas en Survivor México.

‘Warrior’ fue el encargado de presentar los suculentos ingredientes que deberán probar las capitanas de las tribus de Survivor México.Probaron hígado, lengua, sesos. atún, pulpo, ojo, chile, vinagre, jengibre, huevo y comida de gato. Cyntia Gonzáles salvó a su tribu del exilio en Survivor México.

Por otro lado, Adianez Hernández eligió a todas las mujeres de su tribu debido a que sabe que sus compañeras son unas aguerridas sobrevivientes de Survivor México.

Quizá te pueda interesar: Sobrevivientes exiliadas al lodo crean discusión en ceremonia tribal.

Trabajo en equipo, coordinación y fuerza por el tótem de inmunidad grupal de Survivor México. Un trepidante duelo en las playas de Survivor definió a la tribu Jaguar como absoluta ganadora del único tótem de inmunidad grupal.

La tribu Halcón atraviesa difíciles momentos en concejo tribal y en el refugio.

Durante el concejo tribal la tribu Halcón protagonizó una revuelta de opiniones, además con la nominación directa de Julio Barraza hacia Sargento Rap, se vivió una confrontación en el refugio Halcón entre Aranza Carreiro y Julio Barraza.

Lamentablemente Aranza Carreiro resultó ser la décima eliminada de Survivor México al fallar en la prueba de balance perfecto.

