FOTOS: Inmunidad y cambios en los equipos de Survivor México.

Una nueva aventura en Survivor México nos mantendrá al filo del asiento, pues faltaba conocer la decisión de Pablo Martí y Sargento Rap, capitanes de las tribus Halcón y Jaguar de Survivor México.

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Bella De La Vega ya no pertenece a la tribu Halcón.

Los capitanes de ambas tribus acordaron que intercambiarían un integrante de sus respectivas tribus. Pablo ofreció a Memo Dorantes a cambio de Julio Barraza, sin embargo Sargento Rap optó por intercambiar a Denisha y Pablo aceptó con la condición de que Bella De La Vega sea el respectivo cambio.

Pablo regresó al refugio a anunciar la noticia y su tribu quedó de acuerdo con la decisión. Sin embargo Denisha al escuchar la noticia de Sargento Rap, confesó que se sintió traicionada por su líder.

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Carlos Guerrero ‘Warrior’ pone en juego los collares de inmunidad individual de Survivor México. La tribu Jaguar inició la prueba de equilibrio y balance, Dennis Arana se convirtió en portador del collar al derrotar a Eduardo Barquín.

Natalia Alcocer derrotó a sus compañeros y se convirtió en portadora del collar de inmunidad individual de Survivor México y le dedicó el triunfo a sus hijas. Al regresar a sus respectivos refugios los sobrevivientes aplaudieron a los ganadores.

Cyntia González se mantiene positiva con la llegada de Bella De La Vega, Bella reveló algunos secretos de la tribu Halcón y que algunos sobrevivientes planean preguntarle a Denisha sobre su tótem de inmunidad individual.

Jaguares obtienen el tótem de inmunidad grupal de Survivor México.

Un trepidante juego por equipos pondrá a prueba la concentración y sincronía de los sobrevivientes. Dos equipos de cinco integrantes se coordinarán en un circuito para derribar dos tótems. Finalmente la tribu Jaguar venció a la tribu Halcón y deberán nominar a un integrante al juego por la extinción.

La tribu Halcón votó por Memo Dorantes para que se enfrente en el juego por la extinción de Survivor México.

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