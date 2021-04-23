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FOTOS: Inmunidad y cambios en los equipos de Survivor México.
Halcones y Jaguares se enfrentarán entre ellos para obtener los collares de inmunidad individual. Denisha y Bella De La Vega cambiaron de tribu por decisión de los capitanes.
Una nueva aventura en Survivor México nos mantendrá al filo del asiento, pues faltaba conocer la decisión de Pablo Martí y Sargento Rap, capitanes de las tribus Halcón y Jaguar de Survivor México.
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Bella De La Vega ya no pertenece a la tribu Halcón.
Los capitanes de ambas tribus acordaron que intercambiarían un integrante de sus respectivas tribus. Pablo ofreció a Memo Dorantes a cambio de Julio Barraza, sin embargo Sargento Rap optó por intercambiar a Denisha y Pablo aceptó con la condición de que Bella De La Vega sea el respectivo cambio.
Pablo regresó al refugio a anunciar la noticia y su tribu quedó de acuerdo con la decisión. Sin embargo Denisha al escuchar la noticia de Sargento Rap, confesó que se sintió traicionada por su líder.
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Carlos Guerrero ‘Warrior’ pone en juego los collares de inmunidad individual de Survivor México. La tribu Jaguar inició la prueba de equilibrio y balance, Dennis Arana se convirtió en portador del collar al derrotar a Eduardo Barquín.
Natalia Alcocer derrotó a sus compañeros y se convirtió en portadora del collar de inmunidad individual de Survivor México y le dedicó el triunfo a sus hijas. Al regresar a sus respectivos refugios los sobrevivientes aplaudieron a los ganadores.
Cyntia González se mantiene positiva con la llegada de Bella De La Vega, Bella reveló algunos secretos de la tribu Halcón y que algunos sobrevivientes planean preguntarle a Denisha sobre su tótem de inmunidad individual.
Jaguares obtienen el tótem de inmunidad grupal de Survivor México.
Un trepidante juego por equipos pondrá a prueba la concentración y sincronía de los sobrevivientes. Dos equipos de cinco integrantes se coordinarán en un circuito para derribar dos tótems. Finalmente la tribu Jaguar venció a la tribu Halcón y deberán nominar a un integrante al juego por la extinción.
La tribu Halcón votó por Memo Dorantes para que se enfrente en el juego por la extinción de Survivor México.
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