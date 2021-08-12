FOTOS: Ocho sobrevivientes en la semana final de Survivor México.

Julio Barraza reveló ante cámaras que se sorprendió con el duelo de extinción pues Jorge Ortín logró superarlo antes que todos. Sus compañeros de tribu lo felicitaron y revelaron que estaba muy cardiaco.

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La semana final de Survivor México y el ganador del collar de inmunidad.

Tania Niebla confesó que la torre de Alejandra Toussaint se veía muy estable y Cyntia González estaba muy nerviosa por el duelo de extinción. Jorge Ortín confesó ante cámaras que está muy motivado al pertenecer a los ocho semifinalistas de Survivor México.

Carlos Guerrero “Warrior” brindó unas emotivas palabras de motivación, los ocho sobrevivientes de Survivor México revelan que es un momento emotivo y tienen mucha energía para llegar hasta la final.

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El collar de inmunidad individual fue puesto en disputa, dicho collar les ayudará a asegurar su permanencia por este día. El primer collar de la semana de la recta final de Survivor México fue puesto en disputa en un arduo duelo de equilibrio y resistencia.

Después de arduas batallas de templanza y concentración, Paco Pizaña y Julio Barraza resultaron victoriosos de los suministros semanales, sin embargo Paco fue el ganador absoluto y se convirtió en el portador del collar de inmunidad individual.

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Primer eliminado de la recta final de Survivor México.

Sargento Rap y Pablo Martí se reunieron en secreto para formar alianza pues han notado que Cyntia González está más unida con Julio Barraza, Paco Pizaña y Adianez Hernández. Pablo y Sargento están alerta por la decisión de Paco.

Por primera vez, el nombre de Adianez Hernández apareció en los votos del Concejo Tribal. Sargento Rap nuevamente fue nominado al juego de la extinción por mayoría de votos. Paco Pizaña hizo válido su collar de inmunidad individual al sentenciar directamente a Pablo Martí.

Lamentablemente, Sargento Rap resultó ser eliminado de Survivor México, Pablo Martí fue el encargado de ponerle fin a su participación en el reality de supervivencia más emocionante de la televisión.

