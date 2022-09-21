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FOTOS | ¿Quién fue eliminado de Survivor México 21 de septiembre 2022?

Seis sobrevivientes se enfrentaron por el collar de inmunidad individual de Survivor México. Lamentablemente David García fue eliminado de Survivor México.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” puso en disputa un collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Seis sobrevivientes desean inmunidad en Survivor México 2022.
Nahomi consiguió pase directo a la final de Survivor México 2022.
Tenían que trasladar 6 diminutas pelotas en el circuito de Survivor México 2022.
Después avanzar al tablero para armar la frase en Survivor México 2022.
Julián logró ser finalista en el juego por la inmunidad de Survivor México 2022.
David Ortega consiguió varias veces avanzar a la segunda ronda en Survivor México 2022.
Concentración y destreza por la inmunidad de Survivor México 2022.
Todos desean el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Los semifinalistas se enfrentaron en una ronda final por la inmunidad de Survivor México 2022.
David Ortega ganó el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al concejo tribal de Survivor México 2022.
Los sobrevivientes con más votos serán sentenciados en Survivor México 2022.
David Ortega solo puede votar una vez en Survivor México 2022.
Cinco sobrevivientes corren el riesgo de ser eliminados de Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al conteo de votos en Survivor México 2022.
Kenta y David García consiguieron 2 votos en Survivor México 2022.
Cuchao quedó sorprendido con el resultado del concejo en Survivor México 2022.
“Warrior” anunció que era el último concejo tribal de Survivor México 2022.
Todo listo para el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Nadie quiere ser eliminado de Survivor México 2022.
David García en su primer duelo de extinción en Survivor México 2022.
Kenta se autonombró como “Depredador” de Survivor México 2022.
Cuchao nuevamente en duelo de extinción en Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes a la extinción de Survivor México 2022.
“Warrior” anunció que Cuchao se salvó en la primera ronda de Survivor México 2022.
Kenta y David García en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Nahomi quedó sorprendida con el resultado en Survivor México 2022.
David García es eliminado de Survivor México 2022.
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“Warrior” puso en disputa un collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Seis sobrevivientes desean inmunidad en Survivor México 2022.
Nahomi consiguió pase directo a la final de Survivor México 2022.
Tenían que trasladar 6 diminutas pelotas en el circuito de Survivor México 2022.
Después avanzar al tablero para armar la frase en Survivor México 2022.
Julián logró ser finalista en el juego por la inmunidad de Survivor México 2022.
David Ortega consiguió varias veces avanzar a la segunda ronda en Survivor México 2022.
Concentración y destreza por la inmunidad de Survivor México 2022.
Todos desean el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Los semifinalistas se enfrentaron en una ronda final por la inmunidad de Survivor México 2022.
David Ortega ganó el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al concejo tribal de Survivor México 2022.
Los sobrevivientes con más votos serán sentenciados en Survivor México 2022.
David Ortega solo puede votar una vez en Survivor México 2022.
Cinco sobrevivientes corren el riesgo de ser eliminados de Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al conteo de votos en Survivor México 2022.
Kenta y David García consiguieron 2 votos en Survivor México 2022.
Cuchao quedó sorprendido con el resultado del concejo en Survivor México 2022.
“Warrior” anunció que era el último concejo tribal de Survivor México 2022.
Todo listo para el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Nadie quiere ser eliminado de Survivor México 2022.
David García en su primer duelo de extinción en Survivor México 2022.
Kenta se autonombró como “Depredador” de Survivor México 2022.
Cuchao nuevamente en duelo de extinción en Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes a la extinción de Survivor México 2022.
“Warrior” anunció que Cuchao se salvó en la primera ronda de Survivor México 2022.
Kenta y David García en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Nahomi quedó sorprendida con el resultado en Survivor México 2022.
David García es eliminado de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa un collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Seis sobrevivientes desean inmunidad en Survivor México 2022.
Nahomi consiguió pase directo a la final de Survivor México 2022.
Tenían que trasladar 6 diminutas pelotas en el circuito de Survivor México 2022.
Después avanzar al tablero para armar la frase en Survivor México 2022.
Julián logró ser finalista en el juego por la inmunidad de Survivor México 2022.
David Ortega consiguió varias veces avanzar a la segunda ronda en Survivor México 2022.
Concentración y destreza por la inmunidad de Survivor México 2022.
Todos desean el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Los semifinalistas se enfrentaron en una ronda final por la inmunidad de Survivor México 2022.
David Ortega ganó el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al concejo tribal de Survivor México 2022.
Los sobrevivientes con más votos serán sentenciados en Survivor México 2022.
David Ortega solo puede votar una vez en Survivor México 2022.
Cinco sobrevivientes corren el riesgo de ser eliminados de Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al conteo de votos en Survivor México 2022.
Kenta y David García consiguieron 2 votos en Survivor México 2022.
Cuchao quedó sorprendido con el resultado del concejo en Survivor México 2022.
“Warrior” anunció que era el último concejo tribal de Survivor México 2022.
Todo listo para el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Nadie quiere ser eliminado de Survivor México 2022.
David García en su primer duelo de extinción en Survivor México 2022.
Kenta se autonombró como “Depredador” de Survivor México 2022.
Cuchao nuevamente en duelo de extinción en Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes a la extinción de Survivor México 2022.
“Warrior” anunció que Cuchao se salvó en la primera ronda de Survivor México 2022.
Kenta y David García en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Nahomi quedó sorprendida con el resultado en Survivor México 2022.
David García es eliminado de Survivor México 2022.

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