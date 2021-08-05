FOTOS: Sobrevivientes rumbo a la recta final de Survivor México.

Pablo Martí reveló ante cámaras que el duelo de extinción contra Fernando Vélez fue la prueba más difícil que ha superado en Survivor México. Sargento Rap confesó que siempre estuvo pensando en su familia para concentrarse en la prueba de equilibrio.

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Paco Pizaña, Alejandra Toussaint, Jorge Ortín y Pablo Martí se reunieron para planear su futura estrategia maestra. Pablo confesó que trató de convencer a Adianez Hernández para que no votara por Sargento.

Traiciones, confesiones y alianzas en Survivor México.

Alejandra Toussaint reveló ante cámaras que para ella, Fernando Vélez se convirtió en el gran traidor de Survivor México 2021 y eso molestó a Jorge Ortín. Sargento Rap no está molesto por enfrentarse a su quinto duelo de extinción pues reveló ante cámaras que no le interesa si sus compañeros lo quieren fuera.

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Carlos Guerrero “Warrior” le dio la bienvenida a los nueve sobrevivientes que inician la semana 18, la semana previa a la recta final de Survivor México. Nueve sobrevivientes se enfrentan para ganar los suculentos suministros.

Después de un trepidante circuito de eliminación y de fases, Cyntia González, Adianez Hernández y Paco Pizaña resultaron victoriosos de los suministros semanales de Survivor México. Cyntia reveló que al haber derrotado a Julio Barraza fue una victoria gratificante pero la amistad perdura.

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Sargento Rap gana su primer collar en Survivor México y se lo dedica a su hijo.

Pablo Martí aprovechó para hablar con Adianez Hernández y aclarar la supuesta traición que el sobreviviente sintió pues su estrategia consistía en mandar a Julio Barraza al duelo de extinción.

Nueve aguerridos sobrevivientes se enfrentaron en las tierras de Survivor México. Carlos Guerrero “Warrior” puso en disputa el primer collar de inmunidad individual semanal, además reveló que era el más valioso porque asegurarán un lugar en la semana final de Survivor México.

Después de 18 semanas, Sargento Rap logró derrotar a sus compañeros y se convirtió en el portador del collar de inmunidad individual. Tania Niebla y Sargento Rap disfrutaron de un relajante masaje y una cena completa en el refugio de Survivor México tras haber calificado en el juego por el collar de inmunidad individual.

