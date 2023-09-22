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FOTOS | Mia Salinas, ¡todo un talento en crecimiento musical!

Mía Salinas nos visitó esta semana en el foro de VLA para mostrarnos su nuevo sencillo lleno de talento. ¡Checa más datos de esta talentosa chica en la música!

Por: Carolina Loaiza

FOTOS | Mia Salinas
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