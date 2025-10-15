Estos son los 5 dibujos animados más recomendados por los psicólogos para fomentar la empatía en los niños

Ver dibujos animados se ha convertido en un pasatiempo que muchos niños eligen por diversos motivos en su rutina diaria. Algunos también lo hacen de manera eventual. Lo cierto es que es una forma de entretenimiento primaria en el hogar.

Jugamos con El Capi al Dibujo descompuesto. ¡Checa qué equipo ganó! [VIDEO] En Venga la Alegría es tiempo de la diversión. Checa qué conductores son mejores dibujando e interpretando dibujos.

Si bien los dibujos animados suelen calificarse como un entretenimiento de efecto negativo (si se expone a los niños durante muchas horas a los dispositivos electrónicos o pantallas), si se utilizan moderadamente, pueden ayudar a fortalecer las habilidades sociales y la empatía de los más pequeños.

Te puede interesar: ¿Cuándo se estrena el nuevo capítulo de One Piece y de qué tratará el episodio 1146?

Los 5 dibujos animados recomendados por psicólogos para fortalecer las habilidades sociales de los niños

Según el neurocientífico Carlos Ordinas, creador de SherpaFit, estos son algunos dibujos animados que pueden potenciar las habilidades sociales de los más pequeños en casa:

Bob el constructor

Es óptimo para niños porque promueve valores como la importancia del trabajo en equipo, la planificación, la resolución de problemas y la conservación del medio ambiente a través del reciclaje y la reutilización. La serie enseña lecciones valiosas de una forma divertida y fomenta la creatividad.

Caillou

Aborda situaciones cotidianas desde la perspectiva del niño protagonista y ayuda a los pequeños a comprender y manejar sus emociones. La serie enseña valores como el esfuerzo y la constancia, pero también ayuda a afrontar eventos como el miedo a la oscuridad.

Rosita Fresita: Aventuras en Tutti Frutti

Aborda temas como la autoestima, el respeto, la amistad y la responsabilidad de manera apropiada para la edad preescolar. Los episodios se centran en resolver problemas y se trabajan valores positivos a través de las aventuras de sus personajes.

Te puede interesar: El fin de una era: MTV anuncia el fin de sus transmisiones tras más de 40 cuarenta años ininterrumpidos, este será su ÚLTIMO DÍA AL AIRE

Mickey Mouse Clubhouse

El Clubhouse de Mickey Mouse enseña lecciones sobre el trabajo en equipo, el respeto por las ideas de los demás y el apoyo mutuo. Los personajes deben colaborar para el bien común, usando sus habilidades individuales para resolver problemas y lograr metas comunes.

Little Angel

Dibujo animado que promueve actitudes humildes a través de situaciones cotidianas. Muestra cómo los niños pueden aprender de los adultos y también aportar con su propia bondad. Enseña a agradecer, compartir y ser amable y respetuoso.