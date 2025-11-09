Eden Muñoz se luce con sus mejores éxitos en dos noches en el Auditorio Nacional de la CDMX

Este viernes 07 y sábado 08 de noviembre vivimos el par de conciertos de Edén Muñoz en el Auditorio Nacional de la CDMX como parte de su gira “Como en los viejos tiempos”, donde el artista recitó sus mejores canciones y ofreció grandes sorpresas a todos los fans que lo han acompañado a lo largo de los años y nosotros te contaremos TODOS los detalles.

En punto de las 8:45 fue que inició la cuenta regresiva para que Edén saliera al escenario, mismo que se vio engalanado por los más de 12 músicos que lo acompañan, entre cuerdas, aires y percusiones, ofreciendo un par de noches únicas, donde además de entregarse a su público, se entregó a la música, donde sus “pasos prohibidos” lucieron ante todo.

Así se vivió el concierto de Eden Muñoz en el Auditorio Nacional de la CDMX

Si algo ha caracterizado esta gira, es el impecable y extenso setlist donde el originario de Los Mochis ha deleitado a su público que lo ha seguido y apoyado a los largo de los años, donde pudimos escuchar sus mejores éxitos, algunas de las mejores canciones que ha escrito y demás colaboraciones que lo han mantenido como uno de los artistas más destacados del regional.

Dentro de su colorido y vibrante show pudimos escuchar sus mejores hits como: “El Amor No Fue Pa Mí”, “Gente Batallosa”, “A la Antigüita”, “CCC”, “Simplemente Gracias”, “Chale”, "La Nena" “Abcdario”, covers y demás tributos a artistas icónicos como “Como me Duele”, de Valentín Elizalde, “Si te Pudiera Mentir” de Marco Antonio Solís, “Amor Prohibido” y “Como la Flor” de Selena, “Secreto de Amor" de Joan Sebastian y “Mi Eterno Amor Secreto”, canción que interpretó junto a Yuridia, su invitada especial.

En un par de noches únicas, sin duda, Eden se llevó todos los aplausos de su público, quienes en toda la noche no pararon de bailar y cantar con estas canciones que ciertamente se han vuelto parte de la cultura mexicana.

Sin duda alguna, el cantante de 35 años ha sabido mantenerse vigente dentro de la música mexicana, donde ha destacado dentro de la versatilidad que la música regional abarca, como la banda, corridos, balada por mencionar algunos.