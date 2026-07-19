Bad Bunny se hace presente en la final del Mundial 2026

¡Todo el mundo está atento a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™! Son las múltiples celebridades quienes se encuentran disfrutando del partido entre Argentina y España, ansiosos de poder conocer quién se llevará el preciado trofeo. Entre todas las estrellas, se hace presente el nombre de Bad Bunny.

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Para que conozcas todos los detalles, te explicaremos todo lo que se sabe sobre Benito y su presencia en el importante partido del año, donde solamente el mejor será el vencedor.

¿Qué publicó Bad Bunny?

Bad Bunny en su cuenta de Instagram, aunque no cuenta con muchas publicaciones, se mantiene activo desde sus historias, en las que constantemente sube fotos de su día a día, permitiendo que sus más de 53 millones de seguidores puedan verlo.

Recientemente, Benito en su historia subió una foto, en la que se observa una pantalla sintonizando el partido, mientras muestra dos pequeñas figuras de los jugadores Leonel Messi (Argentina) y Lamine Yamal (España). Aunque no detalla a qué equipo le va, sí nos deja en claro su pasión por el fútbol.

Aunque nos queda claro que no se encuentra en el estadio donde se realiza la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya que parece que se encuentra en algún tipo de playa o destino tropical, se desconoce la ubicación actual del artista.

¿Quién es la pareja actual de Bad Bunny?

Aunque gran parte de la vida personal y sentimental de Bad Bunny se mantiene oculta en sus redes sociales personales, se sabe que el famoso cantante mantiene una relación con Gabriela Berlingeri, una joven diseñadora y creadora de contenido. En repetidas ocasiones han sido captados juntos en diversos eventos o viajes, siendo una clara señal de que su romance continua.

Hasta el momento, se desconoce si la feliz pareja está disfrutando juntos de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya que cada uno de ellos ha subido diferente contenido desde sus redes sociales.