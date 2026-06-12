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¡Histórico! Inauguración del Mundial 2026 supera en audiencia al Super Bowl

¿Shakira destrona a Bad Bunny? La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ supera con creces la audiencia del Super Bowl LX. Estas son las cifras.

Shakira en la inauguración del Mundial 2026
Shakira cierra con broche de oro la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ | Crédito: Getty Images

Escrito por: Daniela Arvizu

¡Histórico! La Copa Mundial de la FIFA 2026™ arrancó este jueves, 11 de junio, con un duelo inaugural entre México y Sudáfrica, precedido por una espectacular ceremonia que reunió sobre el escenario a celebridades como Shakira, Belinda, J Balvin y más. De acuerdo con diversos reportes, el evento no sólo marcó el inicio de la justa veraniega, sino que también rompió récords de audiencia al superar con creces la audiencia registrada por el Super Bowl LX.

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Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ supera al Super Bowl: estas son las cifras

Según reportes, el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en el que se enfrentó México vs. Sudáfrica y que culminó con una victoria de 2 - 0 para la escuadra de Javier “El Vasco” Aguirre, se ha convertido en uno de los eventos deportivos más vistos de la historia. La transmisión habría reunido a más de 1,420 millones de espectadores, una cifra que supera ampliamente a los 125.6 millones de televidentes registrados por el Super Bowl. Sin duda, esta cifra es tan sólo un reflejo de las expectativas y el enorme alcance global que genera el torneo más importante del mundo de fútbol.

Así se vivió la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dio inicio alrededor de las 11:40 a.m. (hora del centro de México) con un show prehispánico al mando de Lila Downs. Posteriormente, Maná se apoderó del escenario para interpretar su ya popular éxito, “Oye, mi amor”; seguido por Danny Ocean, quien cantó su canción original, “Partidazo”.

A estos le siguieron Los Ángeles Azules y Belinda, quienes interpretaron “Por Ella”; mientras que J Balvin ofreció una enérgica presentación de sus más grandes éxitos. El acto inaugural cerró con broche de oro gracias a Shakira y Burna Boy, quienes hicieron vibrar el Estadio Ciudad de México al ritmo de “Dai Dai”.

Al finalizar la inauguración, se abrió paso al encuentro entre México vs. Sudáfrica, el cual culminó con un marcador de 2 - 0 gracias a las anotaciones de Julián Quiñones en el minuto 9 y Raúl Jiménez en el 67. Como era de esperarse, el resultado desató la euforia de los aficionados, quienes no dudaron en celebrar a lo grande.