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Fecha y hora EXACTA para la transmisión del partido entre Estados Unidos vs. Paraguay del Mundial 2026 en Azteca 7

Uno de los partidos pertenecientes al Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está a punto de llevarse a cabo y tiene a miles de aficionados entusiasmados por ver lo que sucederá en la cancha.

Mundial 2026 Fecha y hora para ver el partido entre Estados Unidos vs. Paraguay a través de Azteca 7.jpg
Partido Estados Unidos vs. Paraguay|Crédito: Pexels

Escrito por: Yulissa Jacinto

Es oficial, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha dado inicio, apertura que se hizo oficial el pasado 11 de junio en el Estadio Ciudad de México con el partido entre la Selección Nacional Mexicana y Sudáfrica en donde la primera ganó, quedando el marcador 2-0. Sin embargo en este evento deportivo, el cual se lleva a cabo cada 4 años habrán 104 partidos en total, por lo que restan 103.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Partido entre Estados Unidos vs. Paraguay; fecha y hora exacta para ver por Azteca 7

Este partido lo podrás disfrutar este viernes 12 de junio a través de la señal de televisión de azteca 7, El Canal del Mundial, el cual podrá ser visto en punto de las 7: 00 pm (Hora centro de la Ciudad de México). Aunque si lo prefieres también podrás disfrutarlo desde la App de TV Azteca, la cual es completamente gratuita y se encuentra disponible para todos los dispositivos. Es importante que te conectes a tiempo a tu televisor o gadget para que disfrutes de la transmisión con la mejor calidad en todo el mundo así como los mejores narradores deportivos, que llevarán la emoción a otro nivel con su gran profesionalismo.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Dónde se llevará a cabo el partido entre Estados Unidos vs. Paraguay?

Este encuentro entre la Selección de Estados Unidos, misma que hará su debut en la Copa del mundo, y Paraguay se llevará a cabo el SoFi Stadium, mismo que se conoce oficialmente como el Estadio de Los Ángeles y el cual se ubica en Inglewood, California. Cabe destacar que este mismo viernes se llevará a cabo la gran inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ la cual dará inicio a las 17: 30 horas (tiempo del centro de México), esta promete ser sensacional ya que contará con la participación de artistas de talla mundial que encenderán el escenario con su talento y lo mejores temas musicales. La lista incluye a cantantes como Katy Perry, Future, Anitta, LISA (de BLACKPINK), Rema y Tyla por lo que veremos una combinación de géneros como pop, rap, género urbano, k-pop, hip-hop, EDM, afrobeats, amapiano y R&B.

Maná y Shakira brillan en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™