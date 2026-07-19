El INSPIRADOR significado del escenario del Medio Tiempo de la final del Mundial 2026; todas las curiosidades que debes saber

El medio tiempo en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ fue un evento histórico, empezando por el hecho de que fue el primer espectáculo de su tipo en este torneo deportivo. También fue un show gigantesco con una extensa lista de headliners de fama internacional y reunió a cientos de artistas en un solo escenario.

La cancha, convertida en escenario para el medio tiempo, se cubrió completamente la superficie del suelo con un colorido cartel que llevaba un mensaje de amor y unidad. Con tonos verdes, azules, rosas y amarillos fusionados entre sí, tuvo la figura de un balón en el centro. Se trató de una alusión directa a la temática de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: el futbol une culturas y destruye barreras culturales y de cualquier tipo.

En el gigantesco cartel se incluyeron cientos de mensajes y dibujitos hechos por niños provenientes de todo el mundo. Estaban escritos en 9 idiomas: español, árabe, chino, inglés, francés, alemán, hindi, portugués y ruso. En la enorme obra de arte también se emplearon 211 jerseys pintados a mano.

Cuántos artistas hubo en el escenario del medio tiempo

En total, 515 personas hicieron posible el montaje del escenario y el desarrollo de todo el show que viste. Por otro lado, 320 personas estuvieron en el escenario, entre cantantes, músicos, bailarines y cameos.

El espectáculo se montó con base en "capítulos", cada uno representado por un artista en particular; el viaje comenzó desde los túneles con Madonna, hasta el centro del escenario con Coldplay y el famoso coro infantil neoyorquino PS22.

Los temas centrales del medio tiempo en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El show que se presentó durante el entretiempo del partido de España vs. Argentina tuvo 3 ejes principales: "El amor en el centro", "El futbol une al mundo" y "La educación desbloquea oportunidades". Esto último se relaciona con la recaudación de fondos que se hizo para apoyar la educación en más de 200 países; la meta fue de 100 millones de dólares para apoyar a las infancias.