Los delitos por los que acusan a “El Mayo” Zambada en San Diego y Nueva York

El capo Ismael Zambada García, “El Mayo” Zambada, fue detenido el pasado 25 de julio en El Paso, Texas, junto con Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo” Guzmán, los tres del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más peligrosas, según el propio gobierno de Estados Unidos, país que los tiene en sus manos al ser acusados de introducir droga a esa nación.

Zambada García llegó a la Corte del Distrito Oeste de Texas, en El Paso, donde ante la jueza Kathleen Cardone, le fueron leídos los cargos en su contra y se le informó que no podría recibir una fianza, debido al alto grado de riesgo de que se escape.

¿Qué se sabe de la detención de “El Mayo” Zambada?

Aquel 25 de julio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que logró la detención de “dos presuntos líderes del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo”.

Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán López se sumaron a la lista de otros miembros de la organización detenidos, entre ellos, Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, también hijo de “El Chapo” Guzmán y el supuesto sicario principal del cártel, Néstor Isidro Pérez Salas, “El Nini”.

“El Departamento de Justicia ha detenido a otros dos presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo. Ismael Zambada García, o “El Mayo”, cofundador del Cártel, y Joaquín Guzmán López, hijo de su otro cofundador, fueron arrestados hoy en El Paso, Texas”, dio a conocer en un comunicado.

A través de una carta filtrada por la defensa de Zambada García, este aseguró que fue secuestrado y agredido por elementos coludidos con Joaquín Guzmán López. El documento difundido por el periodista de Los Ángeles Times, Keegan Hamilton, detalla qué ocurrió ese día y según el capo, “no tenía ningún acuerdo con ninguno de los gobiernos”, de México y Estados Unidos.

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, reveló que su gobierno presentó un informe en relación con la entrega de Joaquín Guzmán López y la detención de “El Mayo” Zambada, esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no había cooperación de parte del gobierno estadunidense para aclarar cómo ocurrió la detención de ambos.

El diplomático aclaró que su gobierno no intervino en los hechos del 25 de julio. “Joaquín Guzmán voluntariamente se entregó, lo segundo, es que la evidencia que vimos nosotros cuando llegó él a Santa Teresa, Nuevo México, el aeropuerto ahí, es que ‘El Mayo’ lo había llevado así, contra su voluntad”, explicó.

Carta revela supuesta cronología de cómo fue emboscada de “El Mayo” Zambada

Según la carta, Guzmán López le pidió que asistiera a una reunión para resolver diferencias entre líderes políticos de Sinaloa, y en dicha junta estaría Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, diputado y exalcalde de Culiacán, así como exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien fue asesinado el mismo día de la captura de Zambada.

En tal encuentro que se llevaría en el rancho Huertos del Pedregal, estaría Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos, pero no ocurrió y fue emboscado.

“La reunión estaba programada para las 11:00 a.m. y llegué un poco temprano. Vi a un gran número de hombres armados con uniformes militares verdes, que asumí que eran pistoleros para Joaquín Guzmán y sus hermanos. Estuve acompañado por cuatro miembros del personal de seguridad, de los cuales dos se quedaron fuera del perímetro (…)

Mientras caminaba hacia el área de reuniones, vi a Héctor Cuen y a uno de sus ayudantes. Los saludé brevemente antes de entrar en una habitación que tenía una mesa llena de fruta. Vi a Joaquín Guzmán López, a quien conozco desde que era un niño, y me hizo un gesto para que lo siguiera. Confiando en la naturaleza de la reunión y en las personas involucradas, seguí sin dudarlo. Me llevaron a otra habitación que estaba oscura.

“Tan pronto como puse un pie dentro de esa habitación, me emboscaron. Un grupo de hombres me agredió, me tiró al suelo y colocó una capucha de color oscuro sobre mi cabeza. Me ataron y me esposaron, luego me obligaron a meterme en la cama de una camioneta. Durante todo este calvario, fui objeto de abuso físico, lo que resultó en lesiones significativas en la espalda, la rodilla y las muñecas. Luego me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado”, relató el capo.

Gobernador de Sinaloa niega vínculos con “El Mayo”



¿De qué acusan a Ismael Zambada en Estados Unidos?

Ismael Zambada García, informó Departamento de Justicia de Estados Unidos, enfrenta múltiples cargos en ese país “por liderar las operaciones criminales del cártel, incluidas sus letales redes de fabricación y tráfico de fentanilo”.

Tan solo en el Distrito Oeste de Texas es acusado de 12 cargos, ya que también es señalado de otros delitos en San Diego y Nueva York, pues es considerado como uno de los cofundadores del cártel de Sinaloa y uno de los narcotraficantes más buscados de la historia.

En Texas se enfrenta a delitos relacionados con el narcotráfico, lavado de dinero, posesión de armas y crímenes violentos, como homicidio, mismos por los que podría alcanzar la pena máxima.

Luego de su detención, “El Mayo” Zambada, sería enviado a la Corte de Brooklyn, en Nueva York, lugar donde también fue juzgado “El Chapo” Guzmán. El Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió que el capo debía ser trasladado para ser juzgado en dicha Corte por tráfico de fentanilo. En Estados Unidos, Zambada García enfrenta acusaciones por violación importante de las leyes estadounidenses sobre narcóticos.



28 de enero de 2003, Distrito de Columbia

20 de agosto de 2009 – Distrito Norte de Illinois

11 de abril de 2012 – Distrito Oeste de Texas

25 de julio de 2014 – Distrito Sur de California

11 de mayo de 2016 – Distrito Este de Nueva York



¿Quién era “El Mayo” Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa?

Ismael Zambada García nació el 1 de enero de 1948 en Culiacán, Sinaloa. Comenzó a tener poder y ascendió dentro del cártel de Sinaloa en 1990. En 2014, fue acusado en California de actividad criminal continua y tráfico de drogas, entre otros cargos.

El capo se encontraba prófugo desde hace más de 50 años. El narcotraficante colaboró con Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero, además de Amado Carrillo, “El Señor de los Cielos”.

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) lo colocó como uno de sus fugitivos más buscados y, el Departamento de Estado, a través de su Programa de Recompensas por Narcótico, ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que ayude a detenerlo. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el capo también era conocido con otros sobrenombres como:



“Mayo Zambada”

“Doc”

“M-Z”

“Padrino”

“El Ingeniero Quinto”

“Jesus Loaiza Avendano”

“Javier Garcia-Hernandez”

“Ismael Higurea-Renteria”

El 14 de marzo pasado, cuando murió Gilberto Salomón Vázquez, “La Gilbertona”, una influencer en Sinaloa, en su velorio llegaron varias coronas de flores, pero una de ellas tenía dedicatoria de Ismael “El Mayo” Zambada.