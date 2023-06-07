Últimas noticias de hoy: AMLO habla sobre asesinato de civiles en Nuevo Laredo

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae las últimas noticias de hoy miércoles 07 de junio de 2023 para que estés al tanto de lo que sucede en México y el mundo. El recorrido informativo comienza en nuestro país, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el caso de presunto asesinato de civiles por parte del Ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Mientras que en Italia, el papa Francisco debió ingresar a un hospital en Roma para ser intervenido quirúrgicamente y evitarle una obstrucción intestinal. Además, en Hidalgo, hay un paro de labores de conductores de transporte público y hay suspensión de clases en Tizayuca.

AMLO señala asesinato de civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas, como ejecución extrajudicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el video donde un grupo de integrantes del Ejército Mexicano presuntamente dispara contra civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas, evento sucedido el pasado 18 de mayo de 2023. En su conferencia matutina de este miércoles 07 de junio de 2023, el titular del Ejecutivo Federal refirió que “al parecer hubo ajusticiamiento” en este caso y ya hay una investigación al respecto.

#Tamaulipas | El presidente @lopezobrador_ dio más detalles acerca del caso del asesinato de civiles por parte del Ejército en #NuevoLaredo.



Afirmó que fue un ajusticiamiento.https://t.co/iZi7oozSud pic.twitter.com/4KWg6uwGZa — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 7, 2023

Papa Francisco fue ingresado al hospital Gemelli de Roma para una cirugía

El Papa Francisco debió ingresar hoy 07 de junio de 2023 al Hospital Gemelli, en Roma, Italia, para ser sometido a una cirugía por riesgo de obstrucción intestinal. El Pontífice sufre de una hernia incisional y estará internado por varios días, de acuerdo con un comunicado emitido por el Vaticano. Horas después, la Santa Sede aseveró que la intervención médica terminó con éxito.

Tizayuca: Otra vez sin transporte y ahora sin clases por inseguridad

En Tizayuca, Hidalgo, cinco planteles de educación básica y media superior debieron suspender clases después del asesinato de un chofer de transporte público. Por este crimen, hay un paro de labores en al menos siete rutas de autobuses. El cese comenzó el sábado pasado a forma de protesta y habían reactivado el servicio después de un acuerdo. Sin embargo, el asesinato de uno de los conductores ocurrido ayer martes 06 de junio de 2023 reactivó el paro.

El volcán Kilauea entra en erupción una vez más en Hawái

El volcán Kilauea, en Hawái, entró en erupción una vez más la mañana de este miércoles; sin embargo, la lava se mantiene en el suelo del cráter, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Las autoridades pasaron de código naranja a rojo mientras evalúan el riesgo de la erupción para mantener a las personas a salvo. El Kilauea entró en erupción por última vez en enero y su actividad se prolongó hasta marzo.

Nueva York, bajo alerta por contaminación debido a incendios forestales en Canadá

150 incendios forestales en Canadá han afectado alrededor de 12 ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, Vermont, Carolina del Sur, Ohio y Kansas, entre otras. Las conflagraciones han dejado un olor a madera quemada y mala calidad del aire, aseguran los residentes y las autoridades de la Unión Americana.

Emma Coronel, esposa de “El Chapo”, abandona prisión en EU e ingresa a centro comunitario

Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue trasladada de la prisión de mínima seguridad FMC Carfswell en Fort Worth, Texas, Estados Unidos, a un centro de confinamiento comunitario en Long Beach, en San Pedro, California. Tiene en su contra una sentencia de 31 meses de cárcel por lavado de dinero y tráfico de drogas, después de que recibió una reducción de la condena original, que era de tres años.

Manuel Velasco pide licencia para participar en encuesta interna de Morena para elecciones 2024

Manuel Velasco, senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), solicitó licencia para separarse de su cargo, esto para poder participar en la encuesta interna para designar a la persona candidata del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que competirá por la presidencia de la República.

Confirma TEPJF amonestación pública contra AMLO, por incumplir medidas cautelares ordenadas por el INE

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó una amonestación pública para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por no acatar las medidas impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE). Los magistrados afirmaron que sí pueden sancionar al ejecutivo federal luego de incumplir con el retiro de expresiones con fines político electorales en una conferencia matutina realizada en marzo del presente año.