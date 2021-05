¿Belinda y Christian Nodal se comprometieron?

Luego de casi un año de relación, ¡al parecer Christian Nodal y Belinda se comprometieron! Están teniendo una cena romántica, ¿será que hay anillo?

¡Belinda y Christian Nodal se comprometieron esta tarde en un restaurante en Barcelona, España! ¿Cuándo será la boda? ¿Qué sucedió? Checa todas las fotos y sigue leyendo, ¡te damos los detalles!

Belinda y Christian Nodal relación amorosa.

Recordemos que Belinda y Christian Nodal se hicieron novios el año pasado luego de grabar La Voz y La Voz Senior. Se conocían de antes, pues habían coincidido en algunos eventos, pero jamás habían cruzado palabra. Nodal ha contado en diferentes entrevistas y en sus redes sociales, que desde que vio a Beli, ¡le encantó! Pues cómo no, ¡es una muñeca! Pero que pensó que jamás le haría caso, que no tendrían nada en común, ni para qué intentarlo... Mientras que Belinda se portaba muy linda con él y trataba de hacerle la plática o llevarse bien, ¡él incluso se llegó a portar grosero con ella y la bateaba! Por pena, ¡no sabía cómo reaccionar! Poco a poco fueron hablándose, conociéndose, se dieron cuenta que tenían mucha química y el rumor comenzó.

Luego de unas semanas, se filtraron fotos de cuando Nodal le pidió a Beli que fuera su novia y ellos mismos comenzaron a subir fotos e historias de Instagram compartiendo su amor. Al principio nadie lo creía, pues Belinda se caracterizaba por dejar su vida amorosa muy íntima, muy personal, poco se sabía de sus parejas, ¡pero esta vez, lo gritó a los cuatro vientos! Así que parecía raro. Al final, la pareja le calló la boca a prensa e internautas, pues actualmente es una de las relaciones más estables del medio, ¡se ven muy felices y enamorados!

¿Christian Nodal y Belinda se comprometieron?

De unos meses para acá, hemos visto una relación mucho más unida, pasaron Navidad y Año Nuevo juntos en familia, Beli está grabando en España una serie y su amado Nodal la acompaña, viven prácticamente juntos, recientemente Nodal dio a conocer en su cuenta de Twitter que ya no se le daba componer canciones de desamor porque estaba increíblemente enamorado y confesó que si no estaba con Belinda, ¡no podía ni dormir! Esto porque estuvo unos días lejos de ella, pues pasó tiempo con su familia. Hace unos días se reencontraron, ¡y hasta subieron una foto en la que parecía que Beli no traía ropa! Muy romántica la situación, pero nadie esperaba lo que iba a pasar pronto.

Hace unos minutos, contactos de Ventaneando en el extranjero, ¡confirmaron que Belinda y Nodal estaban teniendo un momento muy romántico en Barcelona, España. Christian Nodal rentó un restaurante muy famoso solo para ellos, el cual luce con la entrada llena de pétalos de rosa. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles, ¿será que Nodal le dio el anillo de compromiso a Belinda? ¡Pronto lo sabremos!

