FOTOS: Cardíaco duelo en lodo y medalla convencional en Exatlón.

Guardianes y Conquistadores se reunieron en el trepidante circuito del Exatlón para disputar la primera medalla varonil de la temporada. La medalla femenil la ganó Nataly Gutiérrez del equipo rojo de Guardianes sin embargo en esta ocasión los atletas de ambos equipos se enfrentarán por la presea.

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La Pista De Balance y Equilibrio será testigo del trepidante duelo entre atletas de ambos equipos para conseguir la codiciada presea del Exatlón y adquirir una vida adicional si es que corren riesgo de participar en duelo de eliminación.

Medalla convencional varonil del Exatlón en disputa.

Antonio Rosique recibió a Guardianes y a Conquistadores, además anunció que hay una nueva modalidad en las que el equipo con mayor victorias resulta acreedor de una ventaja y evitará una consecuencia importante para la siguiente semana por lo que cada competencia valdrá para el juego semanal.

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En una increíble competencia entre rojos y azules, la final por la medalla convencional se entre David Juárez “La Bestia” y Daniel Vargas. Ambos atletas se enfrentaron en carreras de eliminación donde Daniel consiguió la victoria y se colgó la medalla convencional del Exatlón.

Conquistadores y Guardianes se reunieron con Antonio Rosique en el Circuito Del Lodo del Exatlón para enfrentarse en la Batalla Colosal y tener acceso a la casa de los sustos. Una experiencia tétrica donde si logran escapar, asistirán a una fabulosa fiesta de Halloween.

Batalla Colosal en Exatlón por una experiencia terrorífica.

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Rojos y azules protagonizaron una feroz batalla en el lodo del Exatlón, el equipo de Conquistadores tomó rápidamente la delantera sin embargo Guardianes desea conseguir la victoria para asistir a la casa de los sustos con la fiesta de Halloween.

En una cardíaca carrera de relevos, el equipo de Guardianes resultó victorioso con la participación de Antonio González y Paulina Martínez. Marysol Cortés y Alan Mendoza protagonizaron una reñida batalla en el Derby Prime Time donde Alan Mendoza ganó mil dólares más.

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