FOTOS | ¿Joan Sebastian y Vicente Fernández dejaron un tesoro oculto?

Joan Sebastian y Vicente Fernández han sido dos de los más grandes exponentes de la música regional mexicana.

Mira todas las fotos aquí.

Joan Sebastian y Vicente Fernández pudieron compartir créditos, escenarios y tiempo de convivencia durante muchos años, ya que entre los dos artistas existía una gran amistad.

TE PUEDE INTERESAR Yuri habló del reto que fue criar a su hija adolescente

Algo muy sabido de los dos artistas fue la manera en la que Joan Sebastian creó distintos temas para que Vicente Fernández pudiera interpretarlos, pero, ¿grabaron algún tema juntos durante su carrera y amistad?

NO TE PUEDES PERDER Kalimba envió un gran y fuerte mensaje para su amigo Yahir

José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian, comentó a las cámaras de distintos medios que encontró un tesoro oculto de los dos artistas en el estudio de grabación de Vicente Fernández, con algunos temas inéditos de Joan Sebastian y su amigo, Vicente Fernández.

¿El público podrá escucharlos en algún momento?